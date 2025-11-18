X Down: एलन मस्क का एक्स उपयोगकर्ताओं के लिए हुआ डाउन, यूजर हुए परेशान

X Down:एलन मस्क के नेतृत्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) को भारत में कई यूजर्स के लिए समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यूजर्स ने शिकायत की है कि सोशल मीडिया ऐप खोलने पर उन्हें "कुछ गड़बड़ हो गई है। दोबारा लोड करने का प्रयास करें।" स्क्रीन दिखाई दे रही है।

(यह एक विकासशील कहानी है, अधिक अपडेट के लिए यहां वापस आएं)

Web Title: Elon Musk's X is down for desktop users, leaving users frustrated