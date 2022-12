एलन मस्क ने शुरू किया नया पोल, पूछा- क्या मुझे ट्विटर प्रमुख के रूप में पद छोड़ना चाहिए?

Highlights हाल ही में मस्क ट्विटर से कई कर्मचारियों को बर्खास्त करने की वजह से सुर्खियों में थे, अब वो एक नए ट्विटर पोल के कारण चर्चा में हैं। एलन मस्क ने ट्विटर पर एक पोल के जरिए यूजर्स से पूछा है कि क्या उन्हें ट्विटर के प्रमुख के रूप में पद छोड़ना चाहिए? हाल ही में ट्विटर और एलन मस्क को कवर करने वाले कई नामचीन पत्रकारों के ट्विटर अकाउंट अचानक निलंबित कर दिए गए।

वॉशिंगटन: ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने जब से सोशल मीडिया कंपनी की कमान संभाली है, तब से वो किसी न किसी विषय को लेकर चर्चा का विषय बने हुए हैं। हाल ही में मस्क ट्विटर से कई कर्मचारियों को बर्खास्त करने की वजह से सुर्खियों में थे, अब वो एक नए ट्विटर पोल के कारण चर्चा में हैं। दरअसल एलन मस्क ने ट्विटर पर एक पोल के जरिए यूजर्स से पूछा है कि क्या उन्हें ट्विटर के प्रमुख के रूप में पद छोड़ना चाहिए?

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

मस्क ने ट्वीट करते हुए लिखा, "क्या मुझे ट्विटर के प्रमुख के रूप में पद छोड़ना चाहिए? मैं इस मतदान के परिणामों का पालन करूंगा।" उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा, "आगे जाकर बड़े नीतिगत बदलावों के लिए मतदान होगा। मैं क्षमाप्रार्थी हूं। दोबारा नहीं होगा। जैसा कि कहा जाता है, सावधान रहें कि आप क्या चाहते हैं क्योंकि आप इसे प्राप्त कर सकते हैं।"

Going forward, there will be a vote for major policy changes. My apologies. Won’t happen again. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

बता दें कि हाल ही में ट्विटर और एलन मस्क को कवर करने वाले कई नामचीन पत्रकारों के ट्विटर अकाउंट अचानक निलंबित कर दिए गए। सीएनएन की खबर के अनुसार, गुरुवार (15 दिसंबर) शाम तक 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' के रेयान मैक, 'सीएनएन' के डॉनी सुलिवन, 'द वाशिंगटन पोस्ट' के ड्रू हारवेल, 'मैशेबल' के मैट बाइंडर, 'द इंटरसेप्ट' के मीका ली, 'वॉयस ऑफ अमेरिका' के स्टीव हर्मन और स्वतंत्र पत्रकारों ए। रूपर, कीथ ओल्बरमैन और टोनी वेबस्टर के ट्विटर अकाउंट निलंबित किए गए।

As the saying goes, be careful what you wish, as you might get it — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

'एनबीसी न्यूज' के अनुसार, मस्क ने कहा कि नए नियमों के अनुसार ये खाते निलंबित किए गए हैं। मस्क ने ट्वीट किया, "पूरे दिन मेरी आलोचना करना ठीक है लेकिन मैं किस समय कहां पर हूं यह पता लगाना और मेरे परिवार को खतरे में डालना ठीक नहीं है।" मस्क ने ट्वीट किया कि जिन खातों पर गुरुवार को प्रतिबंध लगाया गया है, उनपर उनकी "रियल टाइम लोकेशन" साझा की गई थी, जो ट्विटर की सेवा शर्तों का प्रत्यक्ष उल्लंघन है। मस्क ने बाद में कहा कि यह निलंबन सात दिन तक चलेगा।

(भाषा इनपुट के साथ)

