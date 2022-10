एलन मस्क ने ट्विटर डील फाइनल होने से पहले अपने बायो में किया बदलाव, लिखा- 'चीफ ट्वीट', ट्विटर हेडक्वॉर्टर पहुंचे

Highlights एलन मस्क ट्विटर के अधिग्रहण के पूरा होने से पहले बुधवार को कंपनी के हेडक्वार्टर पहुंचे। मस्क ट्विटर के हेडक्वार्टर में एक सिंक लेकर प्रवेश करते नजर आ रहे हैं, वीडियो किया शेयर ट्विटर अधिग्रहण डील 28 अक्टूबर तक पूरा किया जाना है।

सैन फ्रांसिस्को (कैलिफोर्निया): एलन मस्कट्विटर के अधिग्रहण के पूरा होने से पहले बुधवार (स्थानीय समय) को सोशल मीडिया कंपनी के हेडक्वार्टर पहुंच गए। साथ ही उनका सोशल मीडिया पर बायो भी बदल गया। टेस्ला सीईओ मस्क ने अपने ट्विटर बायो में 'चीफ ट्वीट' लिखा है। इसके बाद वे ट्विटर के सैन फ्रांसिस्को स्थित हेड क्वॉर्टर पहुंचे। उन्होंने इसका एक वीडियो भी ट्वीट किया जिसमें वे खुद एक सिंक उठाकर ऑफिस में दाखिल होते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो तेजी से वायरल भी हो रहा है।

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7