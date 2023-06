आज का पंचांग 29 जून 2023: जानें गुरुवार का पंचांग, शुभ-अशुभ मुहूर्त और बहुत कुछ

हिंदू शास्त्रों में पंचांग का बहुत महत्व है। पंचांग पांच अंगों से मिलकर बना है जिसमें तिथि, नक्षत्र, योग, करण और वार हैं। आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और दिन गुरुवार है। आज देवशयनी एकादशी रवि योग और भद्रा है।

पंचांग में सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, ब्रह्म मुहूर्त, विजय मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त, गोधूलि मुहूर्त, अमृतकाल, निशिता मुहूर्त जैसे शुभ योग पर वचार करके सभी महत्वपूर्ण कार्य करने का समय सुनिश्चित किया जाता है।

29 जून 2023 का पंचाग

शक संवत: 1945

विक्रम संवत: 2080

गुजराती संवत: 2079

आज का शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त: 04:05 AM-04:45 AM

प्रात: संध्या: 04:25 AM- 05:26 AM

संध्याह संध्या: 07:23 PM- 08:23 PM

गोधूलि मुहूर्त: 07:21 PM- 07:41 PM

अभिजीत मुहूर्त: 11:56 AM- 12:52 PM

विजय मुहूर्त: 02:44 PM से 03:39 PM

अमृत काल: 07:31 AM से 09:09 AM

निशिता मुहूर्त: 12:04 AM- जून 30 से 12:44 AM, जून 30

आज का अशुभ योग

राहुकाल: 02:09 PM- 03:53 PM

यमगंड: 05:26 AM से 07:10 AM

गुलिक काल: 08:55 AM से 10:39 AM

भद्रा: 03:06 PM से 02:42 AM, जून 30

आज का सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

सूर्योदय- 05:26 AM

सूर्यास्त- 07:23 PM

चंद्रोदय: 03:13 PM

चंद्रास्त: 02:13 AM, जून 30

