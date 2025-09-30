Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि के बाद कलश, चावल और नारियल का ऐसे करें इस्तेमाल, जानें क्या है नियम

Shardiya Navratri 2025: नौ दिनों तक चलने वाली शारदीय नवरात्रि अब अपने समापन की ओर है। 22 सितंबर से नवरात्रि शुरू हुई थी और 2 अक्टूबर को दशहरा के साथ खत्म हो जाएगी। नवरात्रि शुरू होने पर भक्त माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित करने के साथ ही उनके सामने कलश पर बड़ी श्रद्धा से नारियल और चावल भी रखते हैं।

इसकी अगले नौ दिनों तक भक्तिभाव से पूजा की जाती है। मगर नवरात्रि के बाद कलश को हटा दिया जाता है। लेकिन क्या कलश को उसी श्रद्धाभाव से हटाया जाता है जिस श्रद्धाभाव से उसे स्थापित किया जाता है? इसका मतलब है कि नौ दिनों की पूजा के बाद जब नवरात्रि समाप्त होती है, तो हम जानते हैं कि उस कलश में रखी सभी सामग्रियों का क्या करना चाहिए।

आइए जानें कि अगर इन सामग्रियों का सही तरीके से उपयोग न किया जाए तो भक्तों को पूजा का पूरा फल नहीं मिलता।

दरअसल, कलश पर रखे नारियल पर माँ दुर्गा की विशेष कृपा होती है। नवरात्रि के दौरान कलश पर रखे नारियल पर माँ दुर्गा का विशेष आवरण होता है। इसलिए नवरात्रि के अंतिम दिन के बाद इस नारियल को निकालकर, लाल कपड़े में लपेटकर मंदिर में माँ दुर्गा की मूर्ति या चित्र के पास रख दें। इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं।

नवरात्रि समाप्त होने के बाद, नारियल को कलश पर चढ़ाएँ और विधि-विधान से उसे हटा दें। इसके बाद, आप चाहें तो नारियल को प्रसाद के रूप में छोटी कन्याओं में भी बाँट सकते हैं।

नदी में प्रवाहित करें

शारदीय नवरात्रि के समापन के बाद, कलश पर रखे नारियल को विधि-विधान से पूजा करने के बाद बहते जल या नदी में प्रवाहित किया जा सकता है।

चावल और जल प्रवाहित करें

नवरात्रि के दौरान, पूजा समाप्त होने के बाद, कलश में रखा जल और चावल बहते जल या नदी में प्रवाहित करें।

दूसरे शब्दों में, हमें कलश का जल व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इसके बजाय, हमें जल का विवेकपूर्ण उपयोग किसी अच्छे कार्य के लिए करना चाहिए। आदर्श रूप से, हमें इसका उपयोग पौधों को पानी देने के लिए करना चाहिए। पानी बाहर नहीं बहना चाहिए, इसलिए हमें इसका उपयोग गमलों में लगे पौधों को पानी देने के लिए नहीं करना चाहिए। हम इसका उपयोग सीधे लगाए गए पौधों को पानी देने के लिए कर सकते हैं। तुलसी के पौधे को पानी देना एक अच्छा विकल्प है। हालाँकि, हम इससे किसी भी पौधे को पानी दे सकते हैं।

हमें नारियल फोड़कर भगवान को अर्पित करना चाहिए। बाद में हमें नारियल से मिठाई बनाकर भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ाना चाहिए। मोदक या नारियल के लड्डू इसके लिए अच्छे विकल्प हैं।

आम के पत्तों को हम पूजा के बाकी फूलों के साथ किसी जलाशय में प्रवाहित कर सकते हैं। हम बगीचे में एक जगह भी निर्धारित कर सकते हैं जहाँ हम उन्हें प्राकृतिक खाद के रूप में रख सकें। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उस पर न चलें।

हल्दी को हम कुएँ में डाल सकते हैं या भगवान के लिए कोई भी प्रसाद पकाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पर चावल की सामग्री किसी गरीब व्यक्ति को देना सबसे अच्छा होता है।

(डिस्क्लेमर: प्रस्तुत आर्टिकल में मौजूद जानकारी सामान्य ज्ञान पर आधारित है। लोकमत हिंदी इसकी प्रमाणिकता का दावा नहीं करता है। सटीक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ की सलाह लें।)

Web Title: Shardiya Navratri 2025 How to use Kalash rice and coconut after Navratri learn the rules