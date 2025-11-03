Saptahik Rashifal: आज से अगले सात दिनों तक बुलंद गर्दिश में रहेंगे इन 3 राशियों के सितारे, रहें सावधान

Weekly Horoscope in Hindi (November 03 to 09, 2025): लोकमत हिन्दी एकबार फिर हाजिर है साप्ताहिक राशिफल (Weekly Horoscope in hindi) के साथ। यह साप्ताहिक राशिफल वैदिक ज्योतिष की गणना पर आधारित है। इसमें आपको मिलेगा आपकी राशि के अनुसार पूरे सप्ताह का फलादेश, जिसकी मदद से आप यह जान सकेंगे कि यह सप्ताह आपके लिए कैसे बीतेगा। साप्ताहिक राशिफल में आसान भाषा में आपके साप्ताहिक भविष्य पर प्रकाश डाला गया है। पढ़िए हमारा साप्ताहिक राशिफल और जानिए इस सप्ताह क्या कहते हैं आपके सितारे।

मेष साप्ताहिक राशिफल

यह सप्ताह अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से ऑर्गनाइज़ करने का अच्छा समय है। आपको लो प्रोफ़ाइल बनाए रखने और सभी टकरावों से बचने की ज़रूरत है। यह बस कुछ समय की बात है और बहुत जल्द सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। आप अपने मुनाफ़े को सुरक्षित करने के लिए कुछ भी करना चाहेंगे। इस हफ़्ते आपको काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। नौकरीपेशा लोगों को अपनी मांगें रखने का मौका मिल सकता है।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल

इस हफ़्ते आप महसूस करेंगे कि टीम के रूप में काम करने से फ़ायदा होगा। कुछ भी बोलने से पहले दो बार सोचें। अगर कोई कानूनी विवाद है तो वह सुलझेगा नहीं और आगे भी बना रहेगा। पैसे का फ़ायदा पक्का है लेकिन इस हफ़्ते सट्टेबाजी और जुए में शामिल न हों। यह कुछ नया सीखने का समय है। अपने लव/जीवनसाथी के साथ विचारों में मतभेद की गुंजाइश न दें।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल

इस हफ़्ते आर्थिक रूप से आप ज़्यादा आरामदायक महसूस करेंगे और आपके पास मनोरंजन और दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी समय होगा। खुद का एनालिसिस करना और चीज़ों को प्लान करना समझदारी होगी ताकि आपको अच्छे नतीजे मिलें। जुआ और सट्टा फायदेमंद रहेगा। आपकी एक्सपर्टीज़ कई ज़रूरतमंद लोगों की मदद करेगी। सोशल गैदरिंग के ज़रिए नए रोमांस के मौके मिलेंगे।

कर्क साप्ताहिक राशिफल

इस हफ़्ते अपने काम में आपका कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा और दूसरे लोग आपको वह सम्मान देंगे जिसके आप हकदार हैं। अच्छे पैसे आने से आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आप में से कुछ लोग कुछ हमख्याल लोगों के साथ मिलकर कोई नया वेंचर शुरू कर सकते हैं। इस दौरान की गई यात्रा बेकार साबित होगी। खुलकर बात करने से आपके विचारों को बेहतर ढंग से समझने और उनकी सराहना करने में मदद मिलेगी। प्रॉपर्टी के मामले फाइनल रूप लेंगे।

सिंह साप्ताहिक राशिफल

इस हफ़्ते यात्रा से जुड़े सभी काम अच्छे से होंगे और आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। इस हफ़्ते आप नई योजनाओं और निवेशों से आकर्षित हो सकते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना बेहतर होगा जिन पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। विपरीत लिंग के लोग प्रेरणा का स्रोत बनेंगे और ज़रूरत के समय आपकी मदद करेंगे। जो लोग हाल ही में बीमारी से ठीक हुए हैं, उन्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए।

कन्या साप्ताहिक राशिफल

आप इस हफ़्ते घर के गैजेट्स पर खर्च करेंगे। समाज में आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी। यह उन लोगों के लिए अच्छा हफ़्ता है जो नौकरी ढूंढ रहे हैं या बदलाव की तलाश में हैं। किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी न करें और कोई भी कमिटमेंट करने से पहले समय लें। आपको यह देखकर खुशी होगी कि चीज़ें आपकी मनचाही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। वीकेंड पर एक छोटी सी मज़ेदार यात्रा हो सकती है। जीवनसाथी के साथ मामूली मतभेद से घर में तनाव के पल आ सकते हैं।

तुला साप्ताहिक राशिफल

इस हफ़्ते आपके द्वारा लिए गए ज़रूरी फैसलों से आपके करियर में एक बड़ा ब्रेकथ्रू हो सकता है। इस हफ़्ते इनकम का दूसरा सोर्स खुलने के भी पूरे चांस हैं। अगर ज़रूरत हो, तो आपको संबंधित विषय या फील्ड में किसी एक्सपर्ट या अनुभवी व्यक्ति की राय लेने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। आपके जीवनसाथी और बच्चे आपकी बहुत ज़्यादा खुशी का ज़रिया होंगे।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल

इस हफ़्ते अपने डेस्क पर जमा हुए ज़रूरी कामों और कॉरेस्पॉन्डेंस का ध्यान रखें। आपके बिज़नेस या जॉब से जुड़े टेंशन ज़्यादा रहेंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल और नॉलेज प्रभावशाली होगी। चल रहे ओवरसीज़ प्रोजेक्ट्स में बड़ा सुधार होगा। आप हर सोर्स से पैसा कमा पाएंगे। फंसा हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। आप में से कुछ लोगों के लिए एक नया रोमांस शुरू होने वाला है। आपकी या आपके परिवार में किसी की हेल्थ चिंता का विषय बन सकती है।

धनु साप्ताहिक राशिफल

इस हफ़्ते बाहरी फंड्स से तेज़ी से पैसा आएगा। नया इन्वेस्टमेंट सावधानी से करना चाहिए। जब ​​आप इस हफ़्ते एक लीडर की तरह काम करेंगे तो आप किसी पर बहुत अच्छा इंप्रेशन डाल पाएंगे। आपके सीनियर्स आपके प्रयासों को नोटिस करेंगे और उनकी तारीफ़ करेंगे। आपके प्रिय/जीवनसाथी के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे और आप एक साथ कुछ यादगार पल बिता पाएंगे। कुछ मानसिक दबाव के बावजूद हेल्थ ठीक रहेगी।

मकर साप्ताहिक राशिफल

इस हफ़्ते पैसों की हेराफेरी से दबाव कम होगा। आपके चल रहे प्रोजेक्ट रुक सकते हैं। उत्साह और तनाव के पल आएंगे जहाँ आपके धैर्य की परीक्षा होगी। दुश्मन आपका सामना करने की स्थिति में नहीं हैं। बिज़नेस में कड़ी मेहनत से अच्छे नतीजे मिलेंगे। आपको कुछ कामों को बेहतर समय के लिए टालना होगा। हफ़्ते के आखिर में कुछ बिन बुलाए मेहमान आपके घर आ सकते हैं। आपके प्यार/जीवनसाथी में सुधार आपके लिए खुशी का ज़रिया होगा।

कुंभ साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह आपकी क्रिएटिविटी और प्रभावी ढंग से बात करने की क्षमता आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी। छात्र उच्च शिक्षा या रिसर्च वर्क के लिए जा सकते हैं। हफ़्ते का बीच का समय उन लोगों के लिए बहुत रोमांचक होगा जो बेरोज़गार हैं। आप घर पर कुछ ज़रूरी बदलाव करेंगे। अगर आप अपने पार्टनर के साथ समय बिताते हैं तो आपका प्यार/रिश्ता बेहतर हो सकता है। गाड़ी चलाते समय ज़्यादा सावधानी बरतें क्योंकि शारीरिक चोट लगने की संभावना है।

मीन साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह आपको अतीत में की गई कड़ी मेहनत का मनचाहा नतीजा मिलेगा। आपको बच्चों और कुछ करीबी रिश्तेदारों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। आपको कुछ बुरी खबर मिल सकती है जिससे आपका मनोबल गिर सकता है। आपकी ज़िम्मेदारियां आपको काम में व्यस्त रख सकती हैं। इस हफ़्ते दोस्त सबसे ज़्यादा मददगार साबित होंगे जब वे करियर के अंदरूनी रास्ते बताएंगे। आप में से कुछ लोगों की शादी होने वाली है और कुछ लोगों को अपना जीवनसाथी मिलेगा।

