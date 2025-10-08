Premanand Maharaj Health Update: सूजी हुई आँखें, लाल चेहरा..., अब कैसी है प्रेमानंद महाराज की तबियत? वीडियो वायरल
By अंजली चौहान | Updated: October 8, 2025 11:43 IST2025-10-08T11:39:44+5:302025-10-08T11:43:10+5:30
Premanand Maharaj Health Update: वृंदावन के पूज्य संत प्रेमानंद महाराज पिछले तीन दिनों से अपनी दैनिक पैदल तीर्थयात्रा पर नहीं जा रहे हैं। श्री काली कुंज आश्रम ने एक आधिकारिक सूचना जारी कर बताया है कि स्वास्थ्य कारणों से महाराज की तीर्थयात्रा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है।
Premanand Maharaj Health Update: मशहूर संत प्रेमानंद महाराज नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वृंदावन के इस प्रसिद्ध संत के दर्शन के लिए देश-विदेश से लोग आते हैं। वे सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं और उनके अनुयायी भी काफी हैं। अपने सत्संगों के माध्यम से वे सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान देते हैं। अक्सर, उनके सत्संग के बाद, भक्त उनसे कई व्यक्तिगत और जीवन से जुड़े सवाल पूछते हैं, जिनका जवाब वे बड़ी ही सहजता और शांति से देते हैं।
हालाँकि, महाराज जी का स्वास्थ्य फिलहाल ठीक नहीं है। खबरों के अनुसार, महाराज जी की किडनी फेल हो गई है - उनकी दोनों किडनी काम नहीं कर रही हैं।
प्रेमानंद महाराज हेल्थ अपडेट
उनके बिगड़ते स्वास्थ्य को देखते हुए उनकी नियमित पदयात्रा भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है - जिससे उनके लाखों भक्त चिंतित हैं।
#मथुरा— Aadesh bharat (@aadesh4bharat) October 8, 2025
केली कुंज आश्रम में ही हैं संत प्रेमानंद महाराज
अस्पताल में भर्ती नहीं हैं महाराज
सोशल मीडिया पर पुराना वीडियो किया गया वायरल
एकांतिक वार्ता और एकांतिक दर्शन पूर्व की भांति#MathuraNews#PremanandMaharaj
इस बीच, उनके आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल @bhajanmarg_official पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसमें भक्त उनकी वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति देखकर भावुक हो गए। सूजी हुई, लाल आँखें और सूजा हुआ चेहरा।
रिपोर्ट्स के अनुसार, महाराज जी किडनी फेल होने की समस्या से पीड़ित हैं। लगभग 18 साल पहले उन्हें इस बीमारी का पता चला था और तब से उनकी दोनों किडनी काम नहीं कर रही हैं। चार दिन पहले तक, महाराज अपने फ्लैट में हफ़्ते में पाँच दिन डायलिसिस करवाते थे, लेकिन अब यह रोज़मर्रा की ज़रूरत बन गई है।
हालांकि, अपनी गंभीर हालत के बावजूद, महाराज जी अपनी दैनिक गतिविधियों के लिए प्रतिबद्ध हैं। हाल ही में अपने भक्तों से बात करते हुए, उन्होंने उन दावों को खारिज कर दिया कि उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। महाराज जी ने सभी से इस कलयुग में झूठी खबरों से दूर रहने को कहा।
प्रेमानंद महाराज वर्तमान में जिन तमाम स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उसके बावजूद वे प्रतिदिन सुबह 2 बजे परिक्रमा के लिए उठते हैं और संसंग करते हैं। वे आधी रोटी और थोड़ी सी सब्ज़ी के सीमित आहार पर जीवित रहते हैं, क्योंकि डायलिसिस के कारण उनकी अधिक खाने की क्षमता प्रभावित होती है, लेकिन राधा नाम की शक्ति से वे अपनी ऊर्जा बनाए रखते हैं।