Pitru Paksha 2025: आज से शुरु हो रहा पितृ पक्ष, जानें पितरों के श्राद्ध का सही नियम और सबकुछ

Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष हिंदू पंचांग के सबसे महत्वपूर्ण कालखंडों में से एक है। यह श्राद्ध और तर्पण जैसे अनुष्ठानों के माध्यम से पूर्वजों के सम्मान में मनाया जाता है। 16 दिनों का यह काल, जिसे सोरह श्राद्ध, महालय, अपरा पक्ष और पितृपक्ष भी कहा जाता है, आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली तो माना जाता है, लेकिन अशुभ भी क्योंकि इसमें दिवंगत आत्माओं के लिए मृत्यु संस्कार और तर्पण शामिल होते हैं।

2025 में, पितृ पक्ष 7 सितंबर से शुरू होगा और 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या (महालया अमावस्या) के साथ समाप्त होगा।

पितृ पक्ष 2025 प्रारंभ और समाप्ति तिथि

पितृ पक्ष प्रारंभ तिथि 7 सितंबर, 2025

पितृ पक्ष समाप्ति तिथि 21 सितंबर, 2025

सर्वपितृ अमावस्या (महालय अमावस्या) 21 सितंबर, 2025

यह अवधि गणेश उत्सव के बाद, दक्षिण और पश्चिमी भारत में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में आती है। यह सूर्य के दक्षिणी आकाश (दक्षिणायन) की ओर गमन से भी जुड़ी है, जो शरद विषुव के साथ मेल खाता है।

पितृ पक्ष अनुष्ठान

पितृ पक्ष के अनुष्ठान पूरे भारत में अलग-अलग होते हैं, लेकिन आम तौर पर इनमें शामिल हैं:

आमतौर पर सबसे बड़े पुत्र द्वारा किया जाता है, जिसकी शुरुआत शुद्धि स्नान से होती है।

ब्राह्मणों को चावल, दाल और सब्ज़ियों जैसे साधारण भोजन दिए जाते हैं।

प्रार्थना करते समय तिल मिश्रित जल अर्पित किया जाता है।

वस्त्र, भोजन दान करना और गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन कराना शुभ माना जाता है।

पितृ पक्ष 2025: महत्व

पितृ पक्ष एक पवित्र समय माना जाता है जब ऐसा माना जाता है कि पूर्वजों की आत्माएँ अपने वंशजों से भोजन और तर्पण ग्रहण करने के लिए पृथ्वी पर आती हैं। इस अवधि के दौरान श्राद्ध करने से पितृ ऋण (पैतृक ऋण) कम होता है और दिवंगत आत्माओं का आशीर्वाद, शांति और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। परिवार इन अनुष्ठानों को श्रद्धापूर्वक करते हैं, आध्यात्मिक पुण्य की प्राप्ति की कामना करते हैं और अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हिंदू परंपरा में इसका अत्यधिक महत्व है।

