पेरिस लूवर संग्रहालय डकैती के बाद बंद, चोर ज्वैलरी लेकर उड़े
By रुस्तम राणा | Updated: October 19, 2025 16:00 IST2025-10-19T16:00:37+5:302025-10-19T16:00:37+5:30
फ्रांसीसी संस्कृति मंत्री रचिदा दाती ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में घटना की पुष्टि करते हुए कहा, "किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। मैं संग्रहालय की टीमों और पुलिस के साथ मौके पर हूँ। जाँच जारी है।"
पेरिस: रविवार को पेरिस के लूवर संग्रहालय में एक डकैती हुई, जिसके बाद अधिकारियों ने इस विश्व प्रसिद्ध सांस्कृतिक संस्थान को बंद कर दिया। चोरी का विवरण, और क्या चोरी हुआ है, इसका खुलासा नहीं किया गया। फ्रांसीसी संस्कृति मंत्री रचिदा दाती ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में घटना की पुष्टि करते हुए कहा, "किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। मैं संग्रहालय की टीमों और पुलिस के साथ मौके पर हूँ। जाँच जारी है।"
एक वीडियो में कई लोग, जिनमें ज़्यादातर पर्यटक हैं, डकैती के बाद संग्रहालय परिसर से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोना लिसा और वीनस डी मिलो जैसी प्रतिष्ठित उत्कृष्ट कृतियों का घर लूवर, दुनिया में सबसे अधिक देखे जाने वाले संग्रहालयों में से एक है।
The Louvre Museum in Paris was closed after a robbery on Sunday morning. Police are investigating, reports say jewelry was stolen. pic.twitter.com/iZOUQLqYLW— Priyang Parmar (@Priyang02) October 19, 2025