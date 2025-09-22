शारदीय नवरात्रि 2025 के पहले दिन मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़, सजा मां का दरबार...

शारदीय नवरात्रि 2025 के पहले दिन मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़, सजा मां का दरबार...
By संदीप दाहिमा | Updated: September 22, 2025 14:44 IST2025-09-22T14:39:43+5:302025-09-22T14:44:37+5:30
शारदीय नवरात्रि के पहले दिन सोमवार को वाराणसी स्थित माता के सजे-धजे मंदिरों में श्रद्धालुओं की लम्बी कतारें लग गयीं। नवरात्रि पर देवी के सभी मंदिरों को सजाया गया।
Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के पहले दिन सोमवार को वाराणसी स्थित माता के सजे-धजे मंदिरों में श्रद्धालुओं की लम्बी कतारें लग गयीं। नवरात्रि पर देवी के सभी मंदिरों को सजाया गया। माता के मंदिरों में सुबह से ही भजन-कीर्तन और दर्शन-पूजन करने वालों का तांता लगा हुआ है। दुर्गाकुण्ड मंदिर के पुजारी कौशल गुरु ने बताया, ‘‘नवरात्रि के पहले दिन भोर से ही श्रद्धालु मंदिर में कतार लगाकर दर्शन पूजन कर रहे है।
#WATCH उत्तर प्रदेश: शारदीय नवरात्रि के पहले दिन वाराणसी के दुर्गा मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। pic.twitter.com/4LyKD2ezfJ— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 22, 2025
सुबह में मंगला आरती के बाद से भक्तजन कतारों में लगकर माता का दर्शन-पूजन कर रहे हैं।’’ पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि नवरात्र के पर्व को देखते हुए मंदिरों के आस-पास सुरक्षा बलों को नियुक्त किया गया है। पुरुष बल के साथ ही महिला सुरक्षाकर्मियों को भी लगाया गया है। उन्होंने बताया कि ज्यादा भीड़-भाड़ वाली जगहों पर ड्रोन की सहायता से निगरानी की जा रही है।
#WATCH वाराणसी (यूपी): शारदीय नवरात्रि के पहले दिन अष्टभुजा मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। pic.twitter.com/5TjNCsQOQe— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 22, 2025
#WATCH शारदीय नवरात्रि 2025 के पहले दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में माता मनसा देवी मंदिर में पूजा-अर्चना की। pic.twitter.com/yDx6BAmqpC— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 22, 2025