शारदीय नवरात्रि 2025 के पहले दिन मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़, सजा मां का दरबार...

September 22, 2025

शारदीय नवरात्रि के पहले दिन सोमवार को वाराणसी स्थित माता के सजे-धजे मंदिरों में श्रद्धालुओं की लम्बी कतारें लग गयीं। नवरात्रि पर देवी के सभी मंदिरों को सजाया गया।

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के पहले दिन सोमवार को वाराणसी स्थित माता के सजे-धजे मंदिरों में श्रद्धालुओं की लम्बी कतारें लग गयीं। नवरात्रि पर देवी के सभी मंदिरों को सजाया गया। माता के मंदिरों में सुबह से ही भजन-कीर्तन और दर्शन-पूजन करने वालों का तांता लगा हुआ है। दुर्गाकुण्ड मंदिर के पुजारी कौशल गुरु ने बताया, ‘‘नवरात्रि के पहले दिन भोर से ही श्रद्धालु मंदिर में कतार लगाकर दर्शन पूजन कर रहे है।

सुबह में मंगला आरती के बाद से भक्तजन कतारों में लगकर माता का दर्शन-पूजन कर रहे हैं।’’ पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि नवरात्र के पर्व को देखते हुए मंदिरों के आस-पास सुरक्षा बलों को नियुक्त किया गया है। पुरुष बल के साथ ही महिला सुरक्षाकर्मियों को भी लगाया गया है। उन्होंने बताया कि ज्यादा भीड़-भाड़ वाली जगहों पर ड्रोन की सहायता से निगरानी की जा रही है।

