Navratri 2024: देवी दुर्गा के 9 रूप, प्रत्येक रूप का विशेष महत्व, जानें इन नौ रूपों के बारे में...

Navratri 2024: नवरात्रि में देवी दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है, जो शक्ति, साहस और सकारात्मकता का प्रतीक हैं। प्रत्येक रूप का अपना विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं देवी दुर्गा के इन नौ रूपों के बारे में...

1. शैलपुत्री

वाहन: बैल

बैल महत्व: शैलपुत्री देवी का पहला रूप है, जो हिमालय पर्वत की पुत्री हैं। यह रूप साधना और तपस्या का प्रतीक है। यह भक्तों को विश्वास और आत्म-विश्वास देता है।

2. ब्रह्मचारिणी

वाहन: बाघ

बाघ महत्व: यह रूप तप और संयम का प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी देवी भक्ति, ज्ञान और साधना की प्रेरणा देती हैं। यह रूप मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग दर्शाता है।

3. चंद्रघंटा

वाहन: सिंह

सिंह महत्व: चंद्रघंटा देवी की पूजा से भक्तों को मानसिक शांति और सुख प्राप्त होता है। यह रूप युद्ध की देवी है और इसे विजय और सफलता का प्रतीक माना जाता है।

4. कूष्मांडा

वाहन: टाइगर

टाइगर महत्व: कूष्मांडा देवी सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतीक हैं। यह रूप जीवन की संपूर्णता और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। इनके दर्शन से सभी परेशानियों का निवारण होता है।

5. स्कंदमाता

वाहन: सिंह

सिंह महत्व: स्कंदमाता देवी मातृत्व और करुणा का प्रतीक हैं। यह रूप संतानों की भलाई और सुख-शांति प्रदान करता है। माताओं के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

6. कात्यायनी

वाहन: शेर

शेर महत्व: कात्यायनी देवी शक्ति और साहस का प्रतीक हैं। यह रूप दुर्गा पूजा के दौरान राक्षसों का नाश करता है और भक्तों को बल और साहस प्रदान करता है।

7. कालरात्रि

वाहन: गधा

गधा महत्व: कालरात्रि देवी भय और अंधकार का नाश करती हैं। यह रूप अत्यंत शक्तिशाली है और बुरी शक्तियों से रक्षा करता है। यह रूप सच्चाई और न्याय की विजय का प्रतीक है।

8. महागौरी

वाहन: बैल

बैल महत्व: महागौरी देवी सफेद रंग की होती हैं और पवित्रता का प्रतीक हैं। यह रूप शांति और समृद्धि का प्रतीक है और भक्तों को सफलता और समृद्धि प्रदान करता है।

9. सिद्धिदात्री

वाहन: कमल

कमल महत्व: सिद्धिदात्री देवी ज्ञान और सिद्धियों की देवी हैं। यह रूप भक्ति और आध्यात्मिकता की उच्चतम स्थिति का प्रतीक है। इनकी आराधना से सभी इच्छाएँ पूर्ण होती हैं।

