Mysuru Dasara 2025: 10 दिनों तक मैसूर में होगा दशहरा उत्सव, यहां देखने को मिलेगी खास झलक
By अंजली चौहान | Updated: September 18, 2025 13:32 IST2025-09-18T13:28:29+5:302025-09-18T13:32:02+5:30
Mysuru Dasara 2025: मैसूरु दशहरा 2025, 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा और पहली बार ग्यारह दिनों तक चलेगा।
Mysuru Dasara 2025: भारत में विजयदशमी या दशहरा का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक अलग-अलग परंपराओं के साथछ इस त्योहार का जश्न मनाया जाता है। दशहरा की धूम यूं तो देश के कोने-कोने में दिखाई पड़ती है लेकिन मैसूर के दशहरा की रौनक ही अलग है। मैसूर में आयोजित होने वाला दशहरा उत्सव देश-विदेश में बहुत फेमस है। इस साल दशहरा उत्सव में बहुत कुछ खास होने वाला है जिसे आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए।
प्रतिष्ठित जंबू सवारी का नेतृत्व करने वाले राजसी हाथियों से लेकर अद्भुत कला प्रदर्शनियों, लज़ीज़ व्यंजनों और एक रोमांचक एयर शो तक, हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। इसके अलावा, फिल्म स्क्रीनिंग और एक शानदार पुष्प प्रदर्शनी के साथ, इस साल का दशहरा संस्कृति, मस्ती और उत्साह का एक ऐसा बेजोड़ मिश्रण है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे।
यह उत्सव 22 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेंगे, लेकिन कुछ उत्सवी कार्यक्रम आगंतुकों को आनंदित करने के लिए शुरू हो चुके हैं। अगर आप इस साल मैसूरु दशहरा का आनंद लेने की योजना बना रहे हैं, तो यहाँ कुछ प्रमुख आकर्षण दिए गए हैं जिन्हें आपको ज़रूर देखना चाहिए।
1- हाथी है आकर्षण का केंद्र
इस उत्सव के दौरान लोगों को मैसूरु की ओर आकर्षित करने वाला मुख्य कार्यक्रम कोई और नहीं बल्कि दशहरा हाथियों का भव्य जुलूस है। विश्व प्रसिद्ध जंबू सवारी विजयादशमी के दिन आयोजित की जाती है, जो इस साल 2 अक्टूबर को है। यह ऐतिहासिक और वार्षिक परंपरा भव्य रूप से जगमगाते मैसूर महल की पृष्ठभूमि में मनाई जाती है।
2- मैसूर फूड फेस्टिवल
हर त्योहार खाने के बिना अधूरा होता है, क्या आप सहमत नहीं हैं? मैसूर दशहरा का अपना फ़ूड मेला होता है। यह फ़ूड फेस्टिवल 14 दिनों तक चलेगा, जिसका समापन 5 अक्टूबर को होगा और महाराजा कॉलेज ग्राउंड्स में पारंपरिक व्यंजन परोसे जाएँगे। 100 से ज़्यादा फ़ूड स्टॉल माहौल को और भी बेहतर बनाने की उम्मीद है। यहाँ के व्यंजनों में से एक 'बांस बिरयानी' ज़रूर आज़माना चाहिए।
3- कला प्रदर्शन देखें
जैसा कि हम जानते हैं, मैसूर दशहरा एक सांस्कृतिक उत्सव है, जिसमें कला, मूर्तिकला, संगीत आदि से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 23 से 27 सितंबर के बीच, मैसूर विश्वविद्यालय के कुवेम्पु कन्नड़ अध्ययन संस्थान के बी.एम. श्री सभागार में 'पंच काव्योत्सव' से शुरू होने वाले काव्य सत्र भी होंगे। 22 सितंबर को दशहरा कला कार्यशाला और 26 सितंबर को राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी शुरू होगी; कला जत्थे का आयोजन 28 सितंबर को CAVA (चामराजेंद्र गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ़ विजुअल आर्ट्स (CAVA) परिसर में होगा। रंगोली प्रतियोगिता मैसूर पैलेस परिसर में और उसके बाद 23 सितंबर को जे.के. ग्राउंड्स में आयोजित की जाएगी। इसके अलावा, 22 सितंबर को CAVA परिसर में चमड़े की कठपुतली का प्रदर्शन भी होगा। इसके अलावा, आप एक मूर्तिकला शिविर में भी भाग ले सकते हैं।
4- एयर और ड्रोन शो
सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम (SKAT), जिसे "भारतीय वायु सेना के राजदूत" के रूप में जाना जाता है, 27 सितंबर, 2025 को बन्नीमंतपा के टॉर्चलाइट परेड ग्राउंड में एक अद्भुत एयर शो के साथ एक मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करेगी। 1996 में स्थापित, SKAT अपने रोमांचकारी एरोबैटिक स्टंट और सटीक उड़ान के लिए प्रसिद्ध है।
5- फ्लावर शो
बेंगलुरु में लोग लालबाग फ्लावर शो का आनंद लेते हैं, वहीं मैसूर का अपना एक खास शो है। पहली बार, दशहरा समारोह के हिस्से के रूप में, 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक लिंगम्बुधि बॉटनिकल गार्डन में एक खूबसूरत फ्लावर शो आयोजित किया जाएगा। यह आगंतुकों के लिए अवश्य देखने लायक है।
6- फिल्म स्क्रीनिंग
खाने के शौकीन हों या फ़िल्म प्रेमी, मैसूर दशहरा समारोह में हर आगंतुक के लिए कुछ न कुछ ज़रूर होता है। फ़िल्म स्क्रीनिंग कार्यक्रम का समापन 13 सितंबर को एक उद्घाटन समारोह के साथ हुआ और फ़िल्म 20 सितंबर तक मॉल ऑफ मैसूर के आइनॉक्स थिएटर में स्क्रीनिंग होगी। आप जिन फिल्मों को देख सकते हैं उनमें 'महावतार नरसिम्हा', 'सुली' और 'चू मंतर' जैसी कई फिल्में शामिल हैं।