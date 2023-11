Kedarnath-Yamunotri Kapat: केदारनाथ और यमुनोत्री कपाट भैयादूज के पावन पर्व पर पूजा पाठ और विधि- विधान के साथ बंद, देखें वीडियो

Highlights 'जय केदार', 'बम बम भोले' और 'ऊं नम: शिवाय' का उदघोष कर रहे थे। केदारनाथ मंदिर को विशेष रूप से फूलों से सजाया गया था। बर्फबारी के चलते केदारनाथ पुरी और आसपास का इलाका ताजे बर्फ से ढका है।

Kedarnath-Yamunotri Kapat: उत्तराखंड में स्थित विश्वप्रसिद्ध उच्च गढ़वाल हिमालयी धामों केदारनाथ और यमुनोत्री के कपाट बुधवार को भैयादूज के पावन पर्व पर परंपरागत पूजा पाठ और विधि- विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। भारतीय सेना के बैंड की भक्तिमय स्वर लहरियों के बीच केदारनाथ मंदिर के कपाट सुबह साढ़े आठ बजे शीतकाल के लिए बंद किए गए।

कपाट बंद होने के मौके पर कड़ाके की ठंड के बावजूद ढाई हजार से अधिक तीर्थयात्री भगवान के दर्शनों के लिए केदारनाथ में मौजूद थे और 'जय केदार', 'बम बम भोले' और 'ऊं नम: शिवाय' का उदघोष कर रहे थे। इस अवसर पर केदारनाथ मंदिर को विशेष रूप से फूलों से सजाया गया था।

#WATCH | Uttarakhand: The portals of Shri Kedarnath Dham closed for the winter season.



Lord Kedar's Doli (Palanquin) will be taken to its winter abode Omkareshwar Temple in Ukhimath. pic.twitter.com/fzp98JB134