Jagannath Rath Yatra 2025: आज से भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा शुरू, पुरी में उमड़ी भक्तों की भीड़; पीएम मोदी और राष्ट्रपति ने दी शुभकामनाएं

Jagannath Rath Yatra 2025: ओडिशा में हर साल आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रम भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा आज से शुरू हो गई है। इस मौके पर भारत के कौने-कौने से श्रद्धालु पुरी पहुंचे हैं। आमतौर पर जून-जुलाई में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्योहार तब शुरू होता है जब भगवान जगन्नाथ और उनके दो भाई-बहन - बड़े भाई भगवान बलभद्र और छोटी बहन देवी सुभद्रा रथों में जनता को दर्शन देने और अपने जन्मस्थान गुंडिचा मंदिर जाने के लिए तैयार होते हैं। देवता गुंडिचा मंदिर में नौ दिन का प्रवास करते हैं। तीन राजसी रथ तैयार हैं और जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के सामने खड़े हैं।

वर्तमान में, मंदिर के अंदर भगवान के अनुष्ठान चल रहे हैं। यह उत्सव चंद्र मास के उज्ज्वल चरण (शुक्ल पक्ष) के दूसरे दिन द्वितीया तिथि को मनाया जाता है, जिसे बढ़ती चाँदनी के कारण आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में इस अवसर पर सभी के लिए सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा के लिए लाखों श्रद्धालु समुद्र तटीय तीर्थ नगरी पुरी में उमड़े हैं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दीं और पूरे विश्व में शांति, मैत्री व स्नेह के माहौल के लिए कामना की।

मुर्मू ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “रथ यात्रा के अवसर पर, मैं भारत और विदेश में रहने वाले महाप्रभु जगन्नाथ के भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं।” उन्होंने कहा कि लाखों श्रद्धालु भगवान बलभद्र, भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और चक्रराज सुदर्शन को रथ पर विराजमान देखकर दिव्य अनुभूति प्राप्त करते हैं। मुर्मू ने कहा, “इस पावन अवसर पर मेरी महाप्रभु श्री जगन्नाथ से प्रार्थना है कि पूरे विश्व में शांति, मैत्री और स्नेह का वातावरण बना रहे।”

गौरतलब है कि ओडिशा सरकार ने भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा के लिए व्यापक बंदोबस्त किए हैं और शुक्रवार को इसमें भाग लेने के लिए लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बृहस्पतिवार शाम तक करीब एक लाख लोग पुरी पहुंच चुके थे और आज सुबह यह संख्या कई गुना बढ़ गयी।

वार्षिक यात्रा के दौरान, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के रथों को श्री जगन्नाथ मंदिर से पुरी के श्री गुंडिचा मंदिर तक खींचकर ले जाया जाता है। भव्य उत्सव का हिस्सा बनने के लिए लाखों श्रद्धालु पुरी में इकट्ठा होते हैं। इस अवसर पर देश के दूसरे हिस्सों में भी इसी तरह की रथ यात्राएं निकाली जाती हैं।

#WATCH | Odisha | Sea of devotees gather outside the Shri Jagannath Temple to witness the world-famous annual Rath Yatra of Lord Jagannath and his two siblings in Puri pic.twitter.com/6UU5EgOz9i