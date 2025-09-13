Haridwar Ardh Kumbh 2027: अखाड़ा परिषद ने शाही स्नान का कार्यक्रम घोषित किया, तैयारियां जारी

Haridwar Ardh Kumbh 2027: अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद द्वारा इस पवित्र समागम की प्रस्तावित तिथियों को मंज़ूरी देने के साथ ही, अर्धकुंभ मेला 2027 की उल्टी गिनती आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। हालाँकि उत्तराखंड सरकार ने अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन विभिन्न अखाड़ों के साधु-संतों ने इस साल के सबसे बड़े धार्मिक समागमों में से एक होने की उम्मीद के साथ, इसकी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं।

तीन प्रमुख शाही स्नानों की तिथियों की घोषणा

एक महत्वपूर्ण अपडेट में, अखाड़ा परिषद ने अर्ध कुंभ अनुष्ठानों के केंद्र में रहने वाले तीन शाही स्नानों (शाही स्नान) की तिथियों को अंतिम रूप दे दिया है:

-पहला शाही स्नान: 6 मार्च, 2027 - महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर।

-दूसरा शाही स्नान: 8 मार्च, 2027 - सोमवती अमावस्या पर, जो एक दुर्लभ और शक्तिशाली अमावस्या का दिन है और जिसका गहरा आध्यात्मिक महत्व है।

-तीसरा शाही स्नान: 14 अप्रैल, 2027 - बैसाखी के त्योहार पर, जो मेष संक्रांति के साथ भी मेल खाता है, जिससे यह मेले का सबसे पवित्र और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली दिन बन जाता है।

इन तीन दिनों में लाखों भक्तों और तपस्वियों के गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाने और आध्यात्मिक शुद्धि, मुक्ति और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने की उम्मीद है।

सदियों पुरानी परंपरा और आधुनिक दृष्टिकोण

अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ मेलों (प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित) के बीच हर 6 वर्ष में आयोजित होता है, जो मुख्यतः हरिद्वार और प्रयागराज (इलाहाबाद) के बीच बारी-बारी से आयोजित होता है। 2027 में, जहाँ अर्धकुंभ हरिद्वार में होगा, वहीं सिंहस्थ कुंभ जुलाई-अगस्त के आसपास नासिक में आयोजित होगा।" हिंदू परंपरा के अनुसार, जब भी अर्ध कुंभ होता है, तो वह नासिक या उज्जैन में सिंहस्थ के साथ ही होता है, और दोनों ही स्थानों का समुद्र मंथन से गहरा पौराणिक महत्व है।

उत्तराखंड सरकार ने अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की

हालाँकि अखाड़ा परिषद ने तिथियों की घोषणा कर दी है, उत्तराखंड सरकार द्वारा आने वाले महीनों में अर्ध कुंभ 2027 की आधिकारिक घोषणा किए जाने की उम्मीद है। घोषणा के बाद, तीर्थयात्रियों की भारी आमद को प्रबंधित करने, सुचारू रसद व्यवस्था सुनिश्चित करने और पर्याप्त सुरक्षा एवं स्वच्छता उपाय प्रदान करने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियाँ शुरू की जाएँगी।

