Ganesh Chaturthi 2022: गणेश चतुर्थी को लेकर 'लालबागचा राजा' का अनावरण, देखें फर्स्ट लुक

मुंबई: देशभर में गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है लेकिन महाराष्ट्र में इस पर्व को बड़े ही भव्य रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल गणेश चतुर्थी पर्व 31 अगस्त बुधवार को मनाया जाएगा। इसको लेकर सोमवार की शाम को मुंबई में लालबागचा राजा की मूर्ति का अनावरण किया गया।

दस दिवसीय गणेश चतुर्थी उत्सव शुरू होने से दो दिन पहले सोमवार को मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा गणपति महाराज के फर्स्ट लुक के दर्शन हुए। लालबागचा राजा मुंबई, महाराष्ट्र में एक प्रसिद्ध और अक्सर देखी जाने वाली गणेश मूर्ति है। पुतलाबाई चॉल में लालबाग के राजा के दर्शन करने के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु लालबाग बाजार में आते हैं।

बता दें कि लालबागचा राजा गणेशोत्सव मंडल कोविड-19 महामारी के कारण दो साल के अंतराल के बाद इस साल पारंपरिक त्योहार मनाने के लिए तैयार है। इस साल आयोजकों को भक्तों की लंबी-लंबी कतारें लगने का अनुमान है।

