Dagdusheth Ganpati Pandal: प्रसिद्ध दगडूशेठ गणपति पंडाल में धूम, 31,000 से अधिक महिलाओं ने ‘अथर्वशीर्ष’ का पाठ किया, देखें वीडियो

Highlights पारंपरिक कपड़े पहने 31,000 महिलाएं दगड़ूशेठ गणपति पंडाल के सामने एकत्र हुईं। पंडाल की थीम अयोध्या के निर्माणाधीन राम मंदिर की प्रतिकृति है। महाराष्ट्र में इस गणेश उत्सव की शुरुआत 1880 के दशक से हुई।

Dagdusheth Ganpati Pandal: महाराष्ट्र के पुणे में प्रसिद्ध दगडूशेठ गणपति पंडाल में 31,000 से अधिक महिलाओं ने ‘अथर्वशीर्ष’ का पाठ किया। ‘अथर्वशीर्ष’, संस्कृत में रचित एक लघु उपनिषद है, जो ज्ञान और बुद्धि के देवता भगवान श्री गणेश को समर्पित है।

#WATCH | Maharashtra: A Ganesh pandal themed on Ayodhya's Ram Temple is being constructed in Pune ahead of Ganesh Chaturthi.



