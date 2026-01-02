Chandra Grahan 2026: चंद्र ग्रहण की तारीखें, समय, सूतक काल और राशियों पर प्रभाव
Chandra Grahan 2026: चंद्र ग्रहण का ज्योतिष और आध्यात्मिकता में बहुत महत्व है। लोग चंद्र ग्रहण की तारीखों, समय, सूतक काल, दिखने और राशियों पर इसके असर के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, जिससे एक शक्तिशाली खगोलीय घटना होती है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह भावनाओं, स्वास्थ्य और जीवन की स्थितियों पर असर डालती है। आइए जानते हैं साल 2026 में कितने चंद्र ग्रहण हैं और ये कब-कब लगेंगे।
2026 का पहला चंद्र ग्रहण
2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को शाम 6:26 बजे से 6:46 बजे तक लगेगा। यह चंद्र ग्रहण यूरोप, उत्तर-पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिका में दिखाई देगा।
2026 का दूसरा चंद्र ग्रहण
2026 का दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अगस्त को आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। यह चंद्र ग्रहण यूरोप, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण और उत्तरी अफ्रीका, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देगा।
खंडग्रास चंद्र ग्रहण 2026
साल का मुख्य ग्रहण भाद्रपद महीने में पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में मीन राशि में आंशिक (खंडग्रास) चंद्र ग्रहण होगा। ज्योतिषियों का मानना है कि यह वैश्विक स्थितियों, भावनात्मक स्थिरता और स्वास्थ्य पैटर्न, खासकर आंखों और पेट से जुड़ी समस्याओं को प्रभावित कर सकता है। हालांकि, यह कुछ क्षेत्रों में आर्थिक प्रगति और सकारात्मक परिणाम भी ला सकता है। भारत में, ज़्यादातर क्षेत्रों में यह पूरी तरह से दिखाई नहीं देगा, और इसलिए, कई जगहों पर इसे धार्मिक रूप से पूरी तरह प्रभावी नहीं माना जाएगा।
सूतक काल शुरू होने से पहले क्या करें
सूतक काल शुरू होने से पहले खाना नहीं बनाना चाहिए और न ही खाना चाहिए। हालांकि, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को छूट है। खाने की चीज़ों को नेगेटिव एनर्जी से बचाने के लिए उनमें तुलसी के पत्ते डालें।
चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद क्या करें
ग्रहण के दौरान खाना न खाएं
खाने में पहले से तुलसी के पत्ते डाल दें
बड़े फैसले और झगड़ों से बचें
अनावश्यक यात्रा से बचें
मंत्र जाप, ध्यान और भक्ति करें
बाद में स्नान करें और साफ कपड़े पहनें
अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए दान करें
चंद्र ग्रहण 2026: ज्योतिषीय प्रभाव
चंद्र ग्रहण का ज्योतिषीय और आध्यात्मिक महत्व
ज्योतिष में, चंद्र ग्रहण को संवेदनशील माना जाता है क्योंकि चंद्रमा मन, भावनाओं, शांति, स्थिरता और अंतर्ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। जब यह राहु और केतु से प्रभावित होता है, तो यह मानसिक तनाव या भावनात्मक असंतुलन ला सकता है। हालांकि, उचित उपाय, भक्ति और अनुशासित अभ्यास सकारात्मकता और शक्ति बनाए रखने में मदद करते हैं।
चंद्र ग्रहण 2026 न केवल एक खगोलीय घटना है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। सूतक नियमों, समय, उपायों और राशि चक्र पर प्रभाव की जानकारी के साथ, कोई भी इस खगोलीय घटना का अनुभव विश्वास, स्पष्टता और सावधानी के साथ कर सकता है।
चंद्र ग्रहण के पीछे पौराणिक संदर्भ
पवित्र मान्यताओं के अनुसार, समुद्र मंथन के दौरान एक राक्षस ने भेस बदलकर अमृत पी लिया था। जब इसका पता चला, तो भगवान विष्णु ने उसके सिर और धड़ को अलग कर दिया, जो बाद में राहु और केतु बने। तब से, ऐसा माना जाता है कि राहु चंद्रमा को ग्रहण लगाता है, जो कर्मों के प्रभाव और ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है।