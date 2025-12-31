Surya Grahan 2026: नए साल में दो सूर्य ग्रहण, जानें तारीखें, समय, सूतक काल और प्रभाव

Surya Grahan 2026: साल 2026 का सूर्य ग्रहण एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना होगी, जो अपने सूतक काल, धार्मिक महत्व और राशियों पर इसके प्रभाव के कारण लोगों का ध्यान खींचेगा। लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि सूर्य ग्रहण कब लगेंगे, वे कहाँ दिखाई देंगे, वे पूर्ण होंगे या वलयाकार और वे आध्यात्मिक प्रथाओं और दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करेंगे। 2026 में दो सूर्य ग्रहण होंगे।

2026 का पहला सूर्य ग्रहण

2026 का पहला सूर्य ग्रहण मंगलवार, 17 फरवरी 2026 को होगा। यह कुंभ राशि में लगेगा। लेकिन यह भारत में दिखाई नहीं देगा। भारत में दिखाई न देने के कारण, सूतक काल प्रभावी नहीं माना जाएगा, और इसका भारतीय क्षेत्रों पर कोई धार्मिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण

2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण बुधवार, 12 अगस्त 2026 को लगेगा। यह कर्क राशि में लगेगा। हालांकि यह भी भारत में दिखाई नहीं देगा। भारत में दिखाई न देने के कारण, सूतक काल प्रभावी नहीं माना जाएगा, और इसका भारतीय क्षेत्रों पर कोई धार्मिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सूर्य ग्रहण 2026 का सूतक काल

सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। इस दौरान शुभ काम करने से बचना चाहिए। सूतक काल ग्रहण खत्म होने तक रहता है। हालांकि, जिन जगहों पर ग्रहण दिखाई नहीं देता, वहां सूतक काल लागू नहीं होता और रोज़ाना के काम सामान्य रूप से किए जा सकते हैं।

सूर्य ग्रहण 2026: आध्यात्मिक दिशा-निर्देश

सूर्य ग्रहण 2026 के दौरान, पूजा-पाठ, ध्यान और मंत्र जाप करने की सलाह दी जाती है। भक्त भगवान सूर्य या भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को ग्रहण देखने से बचना चाहिए। इस दौरान जाप करना आध्यात्मिक रूप से बहुत फायदेमंद माना जाता है।

ग्रहण के दौरान क्या करें

भजन, कीर्तन, ध्यान और मंत्र जाप करें

अपने इष्ट देवता या कुल देवता के मंत्रों का जाप करें

ग्रहण खत्म होने के बाद, स्नान करें और घर में गंगाजल छिड़कें

सूतक शुरू होने से पहले, दूध, दही, अचार और दूसरी खाने की चीज़ों में तुलसी के पत्ते डालें

हालांकि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण खगोलीय घटनाएं हैं, लेकिन इनका गहरा धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है। सूर्य ग्रहण 2026 भक्तों को अनुशासन, जागरूकता और विश्वास की ओर मार्गदर्शन करेगा, साथ ही यह महत्वपूर्ण खगोलीय गतिविधियों को भी चिह्नित करेगा जो राशियों की ऊर्जा को प्रभावित करती हैं।

Web Title: Surya Grahan 2026: Solar Eclipse Dates, Timings, Sutak Period and Impact on Zodiac Signs