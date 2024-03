हादसा: हरियाणा के रेवाड़ी में हुआ बॉयलर ब्लास्ट, 100 से ज्यादा घायल

Highlights जानकारी के मुताबिक रेवाड़ी स्थित लाइफ-लॉन्ग फैक्ट्री' में विस्फोट शाम करीब 7 बजे हुआ फैक्ट्री के बॉयलर फटने से 100 से अधिक लोग घायल हो गए विस्फोट में दर्जनों कर्मचारी झुलस गए, 30 को स्थानीय अस्पतालों में ले जाया गया

रेवाड़ी: हरियाणा के रेवाड़ी में शनिवार शाम को बॉयलर फटने से 100 से अधिक लोग घायल हो गए, जिनके बारे में माना जा रहा है कि वे कारखाने के कर्मचारी थे। प्राथमिक जानकारी के अनुसार, हरियाणा के रेवाड़ी के धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 100 से अधिक कर्मचारी घायल हो गए।

विस्फोट में दर्जनों कर्मचारी झुलस गए और उनमें से कम से कम 30 को स्थानीय अस्पतालों में ले जाया गया। सिविल सर्जन डॉ. सुरेंद्र यादव ने घटना की जानकारी देते हुए कहा, "रेवाड़ी के धारूहेड़ा में एक फैक्ट्री में बॉयलर फट गया है। हमने अस्पतालों को सतर्क कर दिया है। हमने फैक्ट्री में एम्बुलेंस भेज दी है। कई लोग झुलस गए हैं। लगभग 40 लोग घायल हैं और एक गंभीर मरीज है जिसे रोहतक रेफर किया गया है...''

#WATCH | Haryana: Dr Surender Yadav, Civil Surgeon, says "A boiler has exploded in a factory in Dharuhera, Rewari. We have alerted the hospitals. We have sent the ambulance to the factory. Several people have burn injuries. Around 40 people are injured and there is one serious…