3th Day of Chhath Puja: आज दिया जाएगा डूबते सूरज को अर्घ्य, जानिए शुभ मुहूर्त

Highlights छठपूजा के तीसरे दिन व्रती महिलाएं जल में डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देंगी छठ पूजा के दूसरे दिन से शुरू हुआ 36 घंटे का निर्जल व्रत सोमवार को उगते हुए सूरज को अर्घ्य देने के बाद होगा पर्व का समापन

Chhath Puja 2023: आस्था का महापर्व छठपूजा आरंभ हो चुका है और शनिवार को व्रती महिलाओं ने खरना किया। शाम को खरना कर पारण किया गया। इसके बाद परिवार व पड़ोस के लोगों में प्रसाद बांटा गया। इस दौरान परिवार के लोगों के अलावा अन्य ने व्रती महिलाओं के पैर छूएं और बेहतर जीवन के लिए आशीर्वाद मांगा। यहां बताते चले कि छठपूजा के दूसरे दिन व्रती महिलाओं के द्वारा खरना करने के बाद से निर्जल व्रत भी आरंभ हो गया है।

Sharda Sinha ‘s songs add to the beauty of divine festival , Chhath puja 🤌🏾❤️ pic.twitter.com/CqmX8Q2R9I