Rajasthan CM Oath Ceremony: शपथ समारोह में प्रतिद्वंद्वी गहलोत और शेखावत ने मंच साझा किया, एक-दूसरे से बातें करते नजर आए, देखें वीडियो

Highlights समारोह में पहले पहुंचने वाले नेताओं में गहलोत शामिल हैं। सतीश पूनिया और केंद्रीय मंत्री शेखावत से गर्मजोशी से मुलाकात की। शेखावत और गहलोत पास-पास ही बैठे और एक दूसरे से बातें करते नजर आए।

Rajasthan CM Oath Ceremony: राजस्थान के निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को नये मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में मंच पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के पास बैठे और उनसे बात करते नजर आए। शपथ ग्रहण समारोह अल्बर्ट हॉल के सामने हो रहा है।

#WATCH | Former Rajasthan CM and senior Congress leader Ashok Gehlot at the swearing-in ceremony of Rajasthan CM-designate Bhajanlal Sharma, in Jaipur



Diya Kumari and Prem Chand Bairwa will also be sworn in as deputy chief ministers of the state. pic.twitter.com/n2Yrgqp40F — ANI (@ANI) December 15, 2023

Rivals Ashok Gehlot, Gajendra Shekhawat Share Stage At Oath Ceremony https://t.co/9rlenqpPRMpic.twitter.com/wOdNLcyeHm — NDTV News feed (@ndtvfeed) December 15, 2023

समारोह में पहले पहुंचने वाले नेताओं में गहलोत शामिल हैं। उन्होंने मंच पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया और केंद्रीय मंत्री शेखावत से गर्मजोशी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद शेखावत और गहलोत पास-पास ही बैठे और एक दूसरे से बातें करते नजर आए।

#WATCH | Tripura CM Manik Saha, Union Ministers Arjun Ram Meghwal, Gajendra Singh Shekhawat and other leaders at the swearing-in ceremony of Rajasthan CM-designate Bhajanlal Sharma, in Jaipur



Diya Kumari and Prem Chand Bairwa will also be sworn in as deputy chief ministers of… pic.twitter.com/NK8fH3iOCH — ANI (@ANI) December 15, 2023

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मंच पर पहुंचीं। गहलोत केंद्रीय मंत्री शेखावत पर संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी ‘घोटाले’ में शामिल होने का आरोप लगाते रहे हैं, इस पर शेखावत ने दिल्ली में गहलोत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है।

#WATCH | Goa CM Pramod Sawant, Tripura CM Manik Saha, Maharashtra CM Eknath Shinde, Gujarat CM Bhupendra Patel and Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami and other leaders attend the swearing-in ceremony of Rajasthan CM-designate Bhajanlal Sharma, in Jaipur pic.twitter.com/QsDgFBXJIa — ANI (@ANI) December 15, 2023

#WATCH | Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Union Minister Nitin Gadkari, BJP national president JP Nadda and other leaders attend the swearing-in ceremony of Rajasthan CM-designate Bhajanlal Sharma, in Jaipur pic.twitter.com/fQC3c5FzY8 — ANI (@ANI) December 15, 2023

Web Title: watch Rajasthan CM Oath Ceremony Rivals Ashok Gehlot, Gajendra Shekhawat Share Stage At Oath Ceremony see video