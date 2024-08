Udaipur Communal Tensions: स्कूल छात्र की लड़ाई में उदयपुर सुलगा, सांप्रदायिक तनाव के बाद इंटरनेट सेवाएं बंद

Highlights उदयपुर में भड़की साप्रदायिक हिंसा छात्रों की लड़ाई बनी दो समुदायों की

Udaipur Communal Tensions: राजस्थान के उदयपुर में दो छात्रों की लड़ाई में पूरा उदयपुर हिंसा की भेंट चढ़ गया है। दो समुदायों के बीच भड़की हिंसा में शहर में जगह-जगह आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं देखने को मिली है। भड़की हिंसा के बाद उदयपुर प्रशासन ने शुक्रवार को 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दीं। प्रशासन स्थिति को काबू में रखने के लिए मुश्तैदी से शहर में मौजूद है। गौरतलब है कि शहर के एक स्कूल में छात्र पर दूसरे छात्र द्वारा चाकू मारने के बाद इलाके में हिंसा फैल गई। इस घटना में पीड़ित की जांघ पर चाकू से गहरा घाव हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत अब स्थिर है।

उदयपुर के जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने हमलावर और उसके पिता दोनों की गिरफ्तारी की पुष्टि की। उन्होंने लोगों से अफवाहों और झूठी सूचनाओं पर ध्यान न देने का आग्रह किया और इस बात पर जोर दिया कि स्थिति नियंत्रण में है। पोसवाल ने एक वीडियो संदेश में कहा, "शहर में अब शांति है।" पोसवाल ने निवासियों से अफवाहें फैलाने से बचने का आग्रह किया और जनता को आश्वस्त किया कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस तैनात की गई है।

#WATCH | Udaipur, Rajasthan: Force deployed in the city after a clash broke out between two children. The Udaipur district administration has imposed Section 144 to maintain law and order here.



The district administration has issued an order to shut down the internet for 24… pic.twitter.com/QUaJcvGQF9 — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) August 17, 2024

क्या है पूरा मामला?

घटना सूरजपोल थाना इलाके के भटियानी चोहट्टा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की है, जहां एक छात्र ने दूसरे छात्र की जांघ पर लगातार चाकू से वार किया। घायल छात्र को स्कूल के शिक्षक द्वारा तुरंत एमबी अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि चाकू घोंपने की घटना के विरोध में कुछ हिंदू संगठनों के सदस्य शहर के मधुबन में एकत्र हुए थे। भीड़ ने पथराव किया और तीन-चार कारों में आग लगा दी। घटना के बाद जिला शिक्षा अधिकारी और सूरजपोल थाने के अधिकारी मौके पर पहुंचे। छात्र की मौत की गलत सूचना तेजी से फैलने से स्कूल में दहशत फैल गई।

बच्चे की मौत की झूठी अफवाह के कारण स्थानीय निवासियों में व्यापक गुस्सा फैल गया और वे सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए अस्पताल में जमा हो गए। अशांति के कारण शहर में बाजार भी बंद हो गए। अधिकारी दोनों छात्रों के बीच विवाद के कारणों की जांच कर रहे हैं। घटना के तुरंत बाद, कई हिंदू संगठनों के सदस्य मधुबन इलाके में एकत्र हुए और एक गैरेज में खड़ी कम से कम तीन कारों में आग लगा दी और पथराव किया।

Udaipur stabbing case | District administration issues order to shut down the internet for the next 24 hours from 10:00 pm tonight: Rajasthan Government pic.twitter.com/GzvLdbX7me — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) August 16, 2024

बढ़ती अशांति के जवाब में, आईपीएस राजेंद्र प्रसाद गोयल सहित अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों को घटनास्थल पर तैनात किया गया, जो व्यवस्था बहाल करने के लिए काम कर रहे थे। जयपुर स्थित पुलिस मुख्यालय ने स्थिति पर बारीकी से नजर रखी। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) यूआर साहू और अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) कानून एवं व्यवस्था विशाल बंसल उदयपुर रेंज के अधिकारियों के संपर्क में थे और उन्हें स्थिति पर तेजी से काबू पाने का निर्देश दे रहे थे। उन्हें अशांति फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। डीजीपी ने जनता से ऐसे किसी भी संदेश या अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह किया जो सांप्रदायिक सद्भाव को और खराब कर सकता है।

#WATCH | Udaipur SP Yogesh Goyal says, "After the unfortunate incident that took place during the day, there was outrage on the streets from the public and there were some incidents of vandalism. We immediately took a decision and imposed section 144 in the city...The injured… pic.twitter.com/hUnslOWbfI — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) August 16, 2024

इन कोशिशों के बावजूद उदयपुर में तनाव बरकरार है। गुरुवार देर रात अय्यद इलाके में दो समूहों के बीच झड़प की खबर आई और पथराव की भी घटनाएं सामने आईं। पुलिस ने बलपूर्वक जवाब दिया, भीड़ को तितर-बितर किया और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भारी उपस्थिति बनाए रखी।

#WATCH | Rajasthan: Arvind Poswal, District Collector Udaipur says, "This incident took place in the early hours today. We received info about a fight between two children, in which one child was attacked on his thighs with a knife. The wound was deep and the child was… pic.twitter.com/m3fL0GE6Ig — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) August 16, 2024

#WATCH | Udaipur, Rajasthan: Force deployed in the city after a clash broke out between two children, earlier today



Section 144 has been imposed in the city by Arvind Poswal, District Collector of Udaipur to maintain law and order here. pic.twitter.com/z0k2FgFGxt — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) August 16, 2024

