Rajasthan Election Result 2023: कांग्रेस की हार के साथ ही गहलोत ने सीएम पद का किया त्याग,आज शाम तक राज्यपाल को सौंपेंगे इस्तीफा

जयपुर:राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार शाम को यहां राज्यपाल कलराज मिश्र से म‍ुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपेंगे। सूत्रों ने बताया कि गहलोत शाम साढ़े पांच बजे राज्यपाल से मुलाकात करेंगे।

उल्लेखनीय है कि राज्य में 199 सीटों के लिए हुए मतदान के वोटों की गिनती रविवार को हुई। खबर लिखे जाने तक भाजपा 11 सीटें जीत चुकी है और 103 सीटों पर आगे चल रही है जबकि कांग्रेस दो सीट जीत चुकी है और 68 सीटों पर आगे चल रही है।

राज्य की 200 में से 199 सीट पर 25 नवंबर को मतदान हुआ था। करणपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के निधन के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया था।

#WATCH | Rajasthan: Visuals from outside Congress Office in Jaipur.



As per official EC trends, BJP is leading in the state on 115 of the total 199 seats. pic.twitter.com/mtrLYpZg8j