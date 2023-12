Rajasthan Election Result 2023: विद्याधर नगर के रुझानों में से बीजेपी की दीया कुमारी ने कांग्रेस के सीताराम अग्रवाल से आगे, मंदिर पहुंच किए दर्शन

Rajasthan Election Result 2023: राजस्थान में विधानसभा चुनावों के नतीजे आज आने वाले हैं और सुबह 8 बजे से ही गिनती शुरू है। विद्याधर नगर जिले में शुरुआती रुझानों में बीजेपी उम्मीदवार दीया कुमारी कांग्रेस के अग्रवाल से आगे चल रही हैं। ऐसे में दीया कुमारी जयपुर के गोविंद देवजी मंदिर पहुंची जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और भगवान के पास माथा टेका।

विद्याधर नगर राजस्थान विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र संख्या 50 है। यह राजस्थान के जयपुर जिले की विधानसभा सीटों में से एक है। यह जयपुर लोकसभा क्षेत्र में शामिल विधानसभा सीटों में से एक है। विद्याधर नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एक सामान्य सीट है, यानी यह अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित नहीं है।

#WATCH | Counting of votes | Rajasthan: BJP MP and candidate from Vidhyadhar Nagar, Diya Kumari offers prayers at Govind Devji temple in Jaipur. pic.twitter.com/TMw5iqmtzJ