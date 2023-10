Rajasthan Congress Candidate List: कांग्रेस की पहली सूची में सचिन पायलट के कई करीबी, राजस्थान के कुछ मंत्रियों के नाम भी शामिल, देखें 33 प्रत्याशियों की लिस्ट

Highlights गहलोत को विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा से ही उम्मीदवार बनाया गया है। मौजूदा विधायकों या मंत्रियों के नाम ही इस सूची में हैं। कांग्रेस की सूची में किसी नाम को चौंकाने वाला नहीं माना जा रहा है।

Rajasthan Congress Candidate List: कांग्रेस ने राजस्थानविधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को अपने 33 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष सी.पी. जोशी और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के नाम भी शामिल हैं।

पार्टी की ओर से जारी उम्मीदवारों की सूची के अनुसार, गहलोत को उनके विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा से ही उम्मीदवार बनाया गया है। पायलट टोंक से चुनाव लड़ेंगे जहां से वह वर्तमान विधायक हैं। कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष सी.पी. जोशी को उनके वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र नाथद्वारा से उम्मीदवार बनाया है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को लक्ष्मणगढ़ से टिकट दिया गया है जहां से वह वर्तमान में विधायक हैं। कांग्रेस की पहली सूची में राजस्थान के कुछ मंत्रियों के नाम भी शामिल हैं। भंवर सिंह भाटी को कोलायत, महेंद्रजीत मालवीय को बागीडोरा, टीकाराम जूली को अलवर ग्रामीण व ममता भूपेश को सिकराय से उम्मीदवार बनाया गया है।

बायतू से पूर्व मंत्री हरीश चौधरी, सवाई माधोपुर से दानिश अबरार, ओसियां से दिव्या मदेरणा, सादुलपुर से कृष्णा पूनिया को उम्मीदवार बनाया गया है। जयपुर शहर की बात की जाए तो कांग्रेस ने मालवीय नगर से अर्चना शर्मा व सांगानेर से पुष्पेंद्र भारद्वाज को मैदान में उतारा है।

