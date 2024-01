Karanpur Assembly seat by-election: मतदान जारी, 12 बजे तक 25 प्रतिशत मतदान, जानें क्या है समीकरण

Highlights मतदान शुक्रवार सुबह सात बजे शुरू हुआ जो शाम छह बजे तक चलेगा। मंत्रिपरिषद में शामिल करते हुए राज्यमंत्री बना दिया है। कलेक्टर ने कहा कि चुनाव परिणाम आठ जनवरी को घोषित किए जाएंगे।

Karanpur Assembly seat by-election: राजस्थान की करणपुर विधानसभा सीट पर चुनाव के लिए मतदान शुक्रवार सुबह शुरू हुआ। निर्वाचन आयोग के अनुसार सुबह 12 बजे तक 25 प्रतिशत मतदान हुआ है। अधिकारियों ने कहा कि मतदान शुक्रवार सुबह सात बजे शुरू हुआ जो शाम छह बजे तक चलेगा। कांग्रेस प्रत्याशी के निधन के कारण इस सीट पर चुनाव स्थगित कर दिया गया था।

#WATCH | Sri Ganganagar, Rajasthan: BJP candidate from Karanpur Assembly and Rajasthan minister Surendra Pal Singh says, "It's a provision in the Constitution that CM has the right to make anybody swear in for six months...I was a minister in every tenure of the government, I was… pic.twitter.com/cmEfRxi6iN