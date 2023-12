Jhalrapatan Assembly Election Results 2023: पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 51798 वोट से आगे, जानें कांग्रेस और नोटा का हाल

Highlights राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रुझान में अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे हैं। दीया कुमारी अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी से 40,941 मतों के अंतर से बढ़त बनाए हुए हैं। अशोक गहलोत अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी से 12,479 मतों से आगे हैं।

Jhalrapatan Assembly Election Results 2023: राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बड़ी बढ़त बना ली है। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के अनुसार भाजपा नेता राजे झालरापाटन सीट पर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी से 51798 मतों से आगे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रुझान में अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे हैं।

#RajasthanAssemblyElection2023 | Former CM and BJP candidate from Jhalrapatan, Vasundhara Raje leading by a margin of 51,484 votes after the 21st round of counting, garnering a total of 1,21,682 votes so far.



