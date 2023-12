Assembly Election 2023: राजस्थान में कांग्रेस के पीछे होने पर गजेंद्र शेखावत ने अशोक गहलोत की ली चुटकी, कहा- "जादूगर का जादू खत्म हो गया है..."

Assembly Election 2023: भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में लगातार आगे बढ़ती नजर आ रही है। सुबह से हो रही गिनती में अभी तक के रुझानों में बीजेपी लगातार बढ़त बना रही है ऐसे में अगर रुझानों के हिसाब से नतीजे आए तो राजस्थान में अशोक गहलोत की हार और बीजेपी की जीत तय है।

इस बीच, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने परोक्ष रूप से अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस का जिक्र करते हुए चुटकी ली है। शेखावत ने कहा, "जादूगर का जादू खत्म हो गया है।"

उन्होंने कहा कि ईसीआई के ताजा रुझानों के मुताबिक, बीजेपी 113 सीटों पर आगे है कांग्रेस 70 सीटों पर आगे है, अन्य सिंगल डिजिट में हैं। राजस्थान में बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी। जादूगर का जादू खत्म हो गया है।

शेखावत ने कहा कि मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि बीजेपी को भारी बहुमत मिलेगा। बीजेपी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जीतेगी। यह पीएम मोदी द्वारा गरीबों के जीवन में बदलाव लाने के लिए किए गए काम के कारण है। उन्होंने कहा कि लाल डायरी ने राज्य में काफी हलचल पैदा कर दी है, जब राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने दावा किया था कि "लाल डायरी", जो उन्होंने 2020 में आयकर छापे के दौरान कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ के आवास से हासिल की थी, कथित तौर पर निर्देशों पर थी।

#WATCH | Union minister and BJP leader Gajendra Singh Shekhawat says, "BJP will win with a huge majority in Rajasthan. Jadugar ka jadoo khatam ho gaya hai. In MP, the BJP will form govt with a 2/3 majority. In Chhattisgarh, the party will form the govt." pic.twitter.com/G2kO36kHlu