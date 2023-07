पंजाब: पूर्व डिप्टी सीएम ओपी सोनी को विजिलेंस ने किया गिरफ्तार, कल होंगे कोर्ट में पेश, जानें पूरा मामला

Highlights पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम ओपी सोनी को गिरफ्तार किया गया है। विजिलेंस ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप में सोनी की गिरफ्तारी हुई है। सोनी से पहले कई और कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है।

चंड़ीगढ़: पंजाब विजिलेंस (Punjab Vigilance) ने राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम ओपी सोनी रविवार को गिरफ्तार कर लिए गए है। सोनी पंजाबकांग्रेस के बड़े नेता हैं और उन पर स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने कै आरोप लगा है जिसके तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है।

ऐसे में सोनी को अब 10 जुलाई को कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि पंजाब के सीएम भगवंत मान के आदेश पर भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच सोनी के गिरफ्तारी हुई है। सोनी के खिलाफ पंजाब के अमृसर में एफआईआर दर्ज की गई है।

Punjab Vigilance Bureau arrested former Deputy Chief Minister OP Soni for amassing assets disproportionately to his known sources of income during the period of 2016 to 2022: Information and Public Relations Department, Punjab



