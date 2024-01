पंजाब: लुधियाना में फ्लाईओवर पर तेल से भरे टैंकर में लगी आग, दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल

लुधियाना: पंजाब के लुधियाना में खन्ना इलाके के पास फ्लाईओवर पर तेल से भरे टैंकर में आग लगने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में धुएं का काला गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है जिसकी चपेट में आने से आसमान काला-काला नजर आ रहा है।

आग इतनी भीषण है कि वीडियो में केवल फ्लाईओवर पर आग नजर आ रही है। आग इतनी भीषण है कि उसने पूरे फ्लाईओवर को अपनी चपेट में ले लिया है।

बुधवार को हुई इस घटना की सूचना जैसे ही दमकल विभाग को लगी, वैसे ही मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंची। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना में ट्रक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया लेकिन चालक और क्लीनर बाल-बाल बच गये।

घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें दुर्घटनास्थल से काफी दूरी से आग की लपटें और घना काला धुआं देखा जा सकता है। घटना की सूचना मिलते ही नागरिक और पुलिस प्रशासन के साथ दमकल की चार से पांच गाड़ियां मौके पर पहुंचीं।

