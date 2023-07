Video: पंजाब के होशियारपुर में एम्बुलेंस में कैदी संग शराब पीते दिखे पुलिसवाले, विभागीय जांच के दिए गए आदेश

Highlights पंजाब के होशियारपुर का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में पुलिसवालों को एम्बुलेंस में कैदी संग शराब पीते हुए देखा गया है। घटना के सामने आने के बाद जांच के आदेश दे दिए गए है।

चंड़ीगढ़:पंजाब के होशियारपुर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वर्दी पहने दो पुलिसकर्मियों को एक एम्बुलेंस के अंदर शराब पीते हुए देखा गया है। घटना के सामने आने के बाद इसे लेकर सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा भी हो रही है और लोग अलग-अलग कमेंट्स भी कर रहे है।

उधर वीडियो वायरल होने के बाद मामले को लेकर जांच के भी आदेश दे दिए गए है। पिछले साल भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था जिसमें एक एंबुलेंस के ड्राइवर को पैग पीने के लिए गाड़ी को रोकते हुए कैमरे में कैद किया गया था।

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखा गया है कि एक एम्बुलेंस जा रही है और उसमें दो पुलिस वाले दिख रहे है। पुलिस वालों के साथ लाल टी शर्ट में एक कैदी भी दिख रहा है। ऐसे में कथित तौर पर चलती एम्बुलेंस में सभी पुलिस वालों के साथ कैदी को भी शराब पीते हुए देखा गया है। बताया जा रहा है कि यह घटना होशियारपुर की सेंट्रल जेल की एम्बुलेंस में घटी है।

Video of policemen drinking alcohol in moving ambulance goes viral on social media There is an ambulance of Hoshiarpur Central Jail, in which 2 police personnel and a prisoner are present in the ambulance. After the video went viral, no officer is ready to speak #punjabpolicepic.twitter.com/98NRvI0Cfy