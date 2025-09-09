Nepal Gen Z Protest: सुगलता नेपाल, पीएम केपी शर्मा ओली ने दिया इस्तीफा, युवाओं के विद्रोह से हालात बदतर

Nepal Gen Z Protest: नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद करने के फैसले ने देश में हिसंक प्रदर्शन को जन्म दे दिया है। हजारों की संख्या में युवाओं ने नेपाल सरकार का विरोध करते हुए सड़कों पर हिसंक प्रदर्शन कर रहे हैं। नतीजतन नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफ़ा कल 'भ्रष्टाचार' और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के विरोध में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों में 19 लोगों की मौत और सुरक्षाकर्मियों सहित 100 से ज़्यादा लोगों के घायल होने के बाद आया है।