Gold Rate Today: आज का सोने का रेट, जानें 8 जनवरी 2026 को दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता में सोने की कीमत

By संदीप दाहिमा | Updated: January 8, 2026 20:06 IST2026-01-08T20:03:48+5:302026-01-08T20:06:24+5:30

Gold Rate in Delhi: 8 जनवरी 2026 को दिल्ली में सोने के दाम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 1,39,760 प्रति 10 ग्राम।

Gold Rate in Mumbai: मुंबई में सोने के दाम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 1,39,510 प्रति 10 ग्राम।

Gold Rate in Bangalore: बैंगलोर में सोने के दाम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 1,40,065 प्रति 10 ग्राम।

Gold Rate in Chennai: चेन्नई में सोने के दाम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 1,39,890 प्रति 10 ग्राम।

Gold Rate in Hyderabad: हैदराबाद में सोने के दाम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 1,39,910 प्रति 10 ग्राम।

Gold Rate in Kolkata: कोलकाता में सोने के दाम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 1,39,835 प्रति 10 ग्राम।

