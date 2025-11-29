Gold Rate Today 29 Nov 2025: सोना फिर हुआ महंगा, देखें क्या है आज का दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद में सोने की कीमत

By संदीप दाहिमा | Updated: November 29, 2025 13:59 IST2025-11-29T13:52:21+5:302025-11-29T13:59:35+5:30

Gold Rate in Delhi: 29 नवंबर 2025 को दिल्ली में सोने के दाम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 1,31,400 प्रति 10 ग्राम।

Gold Rate in Mumbai: मुंबई में सोने के दाम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 1,31,295 प्रति 10 ग्राम।

Gold Rate in Bangalore: बैंगलोर में सोने के दाम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 1,31,910 प्रति 10 ग्राम।

Gold Rate in Chennai: चेन्नई में सोने के दाम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 1,31,950 प्रति 10 ग्राम।

Gold Rate in Hyderabad: हैदराबाद में सोने के दाम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 1,31,910 प्रति 10 ग्राम।

Gold Rate in Kolkata: कोलकाता में सोने के दाम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 1,31,570 प्रति 10 ग्राम।

