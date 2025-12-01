Gold Rate Today, 1 Dec 2025: सोना फिर हुआ महंगा, देखें क्या है आज का दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद में सोने की कीमत

By संदीप दाहिमा | Updated: December 1, 2025 19:13 IST2025-12-01T19:07:21+5:302025-12-01T19:13:01+5:30

Gold Rate in Delhi: 1 दिसंबर 2025 को दिल्ली में सोने के दाम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 1,32,495 प्रति 10 ग्राम।

Gold Rate in Mumbai: मुंबई में सोने के दाम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 1,32,285 प्रति 10 ग्राम।

Gold Rate in Bangalore: बैंगलोर में सोने के दाम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 1,33,170 प्रति 10 ग्राम।

Gold Rate in Chennai: चेन्नई में सोने के दाम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 1,33,050 प्रति 10 ग्राम।

Gold Rate in Hyderabad: हैदराबाद में सोने के दाम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 1,33,080 प्रति 10 ग्राम।

Gold Rate in Kolkata: कोलकाता में सोने के दाम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 1,32,555 प्रति 10 ग्राम।

