Gold Price Today, 17 Nov 2025: आज का सोने का रेट क्या है?, जानें दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता में सोने की कीमत

By संदीप दाहिमा | Updated: November 17, 2025 13:40 IST2025-11-17T13:37:47+5:302025-11-17T13:40:27+5:30

Gold Rate in Delhi: 17 नवंबर 2025 को दिल्ली में सोने के दाम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 1,26,450 प्रति 10 ग्राम।

Gold Rate in Mumbai: मुंबई में सोने के दाम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 1,26,300 प्रति 10 ग्राम।

Gold Rate in Bangalore: बैंगलोर में सोने के दाम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 1,27,200 प्रति 10 ग्राम।

Gold Rate in Chennai: चेन्नई में सोने के दाम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 1,27,120 प्रति 10 ग्राम।

Gold Rate in Hyderabad: हैदराबाद में सोने के दाम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 1,27,150 प्रति 10 ग्राम।

Gold Rate in Kolkata: कोलकाता में सोने के दाम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 1,26,725 प्रति 10 ग्राम।

टॅग्स :गोल्ड रेटसोने का भावचांदी के भावGold PriceGold RateSilver Rate