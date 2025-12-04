Gold Rate Today: शादियों के सीजन में महंगा हुआ सोना, जानें 4 दिसंबर 2025 को दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता में सोने की कीमत

By संदीप दाहिमा | Updated: December 4, 2025 16:56 IST2025-12-04T16:53:37+5:302025-12-04T16:56:12+5:30

Gold Rate in Delhi: 4 दिसंबर 2025 को दिल्ली में सोने के दाम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 1,31,040 प्रति 10 ग्राम।

Gold Rate in Mumbai: मुंबई में सोने के दाम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 1,31,100 प्रति 10 ग्राम।

Gold Rate in Chennai: चेन्नई में सोने के दाम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 1,31,770 प्रति 10 ग्राम।

Gold Rate in Hyderabad: हैदराबाद में सोने के दाम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 1,31,830 प्रति 10 ग्राम।

Gold Rate in Kolkata: कोलकाता में सोने के दाम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 1,31,370 प्रति 10 ग्राम।