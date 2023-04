Wrestlers Protest: धरना दे रहे पहलवानों के समर्थन में आए स्वरा भास्कर, सोनू सूद और ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा

Highlights स्वरा भास्कर ने कहा, शर्मनाक है कि हमारे शीर्ष अंतरराष्ट्रीय एथलीटों को यौन उत्पीड़न के खिलाफ सड़कों पर विरोध करने के लिए मजबूर किया जाता है सोनू सूद ने ट्विटर पर लिखा, देश के खिलाड़ी अन्याय के ख़िलाफ़ कुश्ती की जंग जीतेंगे ज़रूर वहीं चोपड़ा ने कहा- हमारे खिलाड़ियों को न्याय की मांग करते हुए सड़कों पर देखकर दुख होता है

Wrestlers Protest: बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर, अभिनेता सोनू सूद और एथलीट नीरज चोपड़ा ने शुक्रवार को प्रदर्शनकारी पहलवानों के प्रति समर्थन व्यक्त किया है। बॉलीवुड सितारों का पहलवानों को समर्थन ऐसे समय में आया है जब भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की अध्यक्ष पीटी उषा ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराने के बजाय अपने विरोध प्रदर्शन को फिर से शुरू करने के लिए सड़कों पर उतरने के लिए पहलवानों की कड़ी आलोचना की है।

स्वरा भास्कर ने कहा, शर्मनाक है कि हमारे शीर्ष अंतरराष्ट्रीय एथलीटों को यौन उत्पीड़न के खिलाफ सड़कों पर विरोध करने के लिए मजबूर किया जाता है लेकिन आरोपी भाजपा सांसद को सरकार द्वारा लगातार बचाया जा रहा है। उन्होंने ट्विटर पर अपना वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वह पहलवानों के प्रति समर्थन व्यक्त करते हुए मौजूदा सरकार की आलोचना करती हुई नजर आ रही हैं।

Shameful that our top International athletes are forced to protest on streets against sexual harassment but accused BJP MP is being consistently shielded by the govt. #IStandWithMyChampions

Sack & investigate #BrijBhushanSharanSinghpic.twitter.com/XgndfzIzAT