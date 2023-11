Cristiano Ronaldo: खेल भावना का शानदार नजारा, रोनाल्डो पर फिदा हुए फैंस, सोशल मीडिया पर कर रहे तारीफ, देखें वीडियो

Highlights रोनाल्डो ने रेफरी को पेनल्टी देने से मना कर दिया। सोशल मीडिया पर प्रशंसक स्तब्ध रह गए। रोनाल्डो मैच के शुरुआत में ही बॉक्स के अंदर गिर गये और रेफरी ने तुरंत ही पेनल्टी प्रदान कर दी।

Cristiano Ronaldo: स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दिल जीत लिया। करोड़ों फैंस सोशल मीडिया पर वीडियो डाल कर तारीफ कर रहे हैं। गोल करने में आगे रोनाल्डो ने शानदार खेल भावना का प्रदर्शन किया। इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगे। रोनाल्डो ने सोमवार को मैदान पर अपने नेक काम से इंटरनेट पर जीत हासिल की।

एशियाई चैंपियंस लीग में पर्सेपोलिस के खिलाफ अपनी टीम अल-नासर के साथ रोनाल्डो ने रेफरी को पेनल्टी देने से मना कर दिया। सोशल मीडिया पर प्रशंसक स्तब्ध रह गए। पुर्तगाली फुटबॉलर पेनल्टी बॉक्स में गिर गया, जिसके बाद रेफरी ने ऊदी अरब क्लब को पेनल्टी दे दी। लेकिन रोनाल्डो तुरंत अधिकारी के पास गए और फैसला बदलने के लिए कहा।

अल नासर के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सोमवार को यहां खेल भावना का शानदार नजारा पेश करते हुए ईरान के पर्सेपोलिस क्लब के खिलाफ एशियाई चैम्पियंस लीग (एसीएल) के गोलरहित ड्रा मुकाबले में खुद को मिले पेनल्टी मौके को रद्द करने में मदद की। रोनाल्डो मैच के शुरुआत में ही बॉक्स के अंदर गिर गये और रेफरी ने तुरंत ही पेनल्टी प्रदान कर दी।

Just look at how Otavio tricked them 🤣 We were inches away from another Cristiano Ronaldo GOLAZO 🥵 pic.twitter.com/GQaE9oI5Bz

लेकिन रोनाल्डो ईमानदारी दिखाते हुए इस पेनल्टी का विरोध कर रहे पर्सेपोलिस के खिलाड़ियों के साथ शामिल हो गये। फिर रैफरी मा निंग ने पिच के पास लगे मॉनिटर पर इसकी जांच की और अपने फैसले को पलट दिया। अल नासर के डिफेंडर अली लाजिमी को मैच के 17 मिनट के अंदर ही लाल कार्ड दिखा दिया गया जिससे टीम 10 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर थी।

अल नासर ग्रुप ई विजेता के तौर पर पहले ही नॉकआउट के लिए क्वालीफाई कर चुका है। इसी ग्रुप में कतर के अल दुहेल ने ताजिकिस्तान के इस्तिकलोल को 2-0 से हराकर पहली जीत हासिल की जिसमें कीनिया के स्ट्राइकर माइकल ओलुंगा ने दोनों गोल दागे। ग्रुप सी में सऊदी अरब चैम्पियन अल इतिहाद ने उज्बेकिस्तान के एजीएमके को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में क्वालीफाई किया।

Cristiano Ronaldo waved off his own penalty against Persepolis, telling the referee himself he didn't believe it was a foul. 👀



Not something you see every day in football. 👏 pic.twitter.com/do8L58tFYJ