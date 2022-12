वीडियो: स्टेडियम में बैठे युवक ने कुछ ऐसा किया कि फुटबॉल मैच में हो गया एक शानदार गोल, खेल को देख दर्शक भी हो गए हैरान

Highlights सोशल मीडिया पर आजकल एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक को पेपर के प्लेन से फुटबॉल मैच में गोल करते हुए देखा गया है। युवक द्वारा गोल करने के बाद वहां मौजूद अन्य दर्शक भी हैरान हो गए और लड़के की तारीफ करने लगे।

Viral Video: फीफा वर्ल्ड कप 2022 (FIFA World Cup) के दौरान एक पुराना वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें स्टेडियम में बैठे एक दर्शक द्वारा गोल पोस्ट में गोल करते हुए देखा गया है। वीडियो में एक दर्शक को एक कागज का प्लेन बनाकर गोल करते हुए देखा गया है।

चूंकी अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, ऐसे में यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है और लोग देखने के साथ इसे जमकर शेयर भी कर रहे है। हालांकि वीडियो पुराना है फिर भी इसे अभी तक लाखों व्यूज मिल चुके है।

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में यह देखा गया है कि एक दर्शक स्टेडियम में बैठे फुटबॉल मैच देख रहा है। इसी बीच वह एक कागज का प्लेन बनाता है और उसे स्टेडियम में जहां खेला हो रहा है उधर उड़ा देता है। युवक द्वारा बनाए गया यह प्लेन उड़ कर फिल्ड में चला जाता है और खिलाड़ियों के बीच होते हुए उड़ता रहता है।

During a football match, one of the fans made a paper plane and scored a goal, which was very entertaining. pic.twitter.com/erF7kCBBHf