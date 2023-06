Wrestlers Protest: विनेश फोगाट ने योगेश्वर दत्त पर पहलवानों के बयान लीक करने का आरोप लगाया

नई दिल्ली: पहलवान विनेश फोगाट ने योगेश्वर दत्त के खिलाफ पहलवानों के बयानों को लीक करने का आरोप लगाया है। शनिवार को महिला पहलवान ने कहा, योगेश्वर दत्त पहलवानों द्वारा दिए गए बयान का नेतृत्व कर रहे हैं और उन्होंने डब्ल्यूएफआई की निगरानी समिति को ईमेल के माध्यम से इसकी जानकारी दी है। हालांकि, उन्होंने कहा कि इस संबंध में उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे एक दिन पहले फोगाट ने एक लंबे ट्वीट में बृज भूषण सिंह के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार के लिए दत्त की आलोचना की थी।

विनेश फोगट ने पीटीआई को बताया, “हमने पूरी (डब्ल्यूएफआई की निगरानी) समिति को एक ईमेल लिखा था, जिसमें उन्हें बताया गया था कि योगेश्वर दत्त पहलवानों द्वारा दिए गए बयानों को लीक कर रहे हैं।” हालाँकि, इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। ”

VIDEO | “We had written an email to the entire (WFI’s oversight) committee, telling them that Yogeshwar Dutt is leaking the statements given by the wrestlers’. However, no action was taken in this regard,” says Wrestler Vinesh Phogat. pic.twitter.com/O6jWa8X5kt