भारत के ये टॉप एथलीट्स पेरिस ओलंपिक 2024 का नहीं होंगे हिस्सा, जानें कौन-कौन लिस्ट में शुमार

Paris Olympics 2024: ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का 33वां संस्करण 26 जुलाई 2024 को पेरिस की मेजबानी में शुरू किया जाएगा। पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक चलेगा जिसमें भारत समेत दुनिया के देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इस बार पेरिस ओलंपिक में भारत के करीब 117 एथलीट भाग लेने वाले हैं। जिनमें 70 पुरुष और 47 महिलाएं शामिल हैं। आइए जानते हैं कि इस बार कौन से भारतीय खिलाड़ी ओलंपिक का हिस्सा नहीं होंगे...

1- बजरंग पुनिया

टोक्यो ओलंपिक में 65 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया सेमीफाइनल में हार और डोपिंग परीक्षण से इनकार करने के कारण उन्हें राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा निलंबित कर दिया गया था। ऐसे में वह पेरिस ओलंपिक में भाग लेने से चूक गए हैं।

Keep your character so dangerous, your calmness leaves wounds in people's hearts..! 💪🏼 pic.twitter.com/ZsHq1IdHu4 — Bajrang Punia 🇮🇳 (@BajrangPunia) July 12, 2024

2- रवि कुमार दहिया

टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता रवि दहिया को 57 किग्रा फ्रीस्टाइल चयन ट्रायल में 21 वर्षीय अमन सेहरावत ने हराया, जिससे पेरिस में प्रतिस्पर्धा करने की उनकी उम्मीदें टूट गईं। पिछले साल घुटने की सर्जरी के बाद वापसी करते हुए, दहिया की बाउट में देर से बढ़त पर्याप्त नहीं थी क्योंकि शेरावत ने 14-13 से जीत हासिल की। खेलों के लिए क्वालीफाई करने के अंतिम मौके की दहिया की उम्मीदें तब टूट गईं जब डब्ल्यूएफआई ने घोषणा की कि वह पेरिस ओलंपिक के लिए अंतिम चयन परीक्षण नहीं करेगा, बल्कि ओलंपिक कोटा विजेताओं को भेजेगा।

The way you look at me makes my heart melt. You are the result of all the love, support and affection I 've received from my whole country. You will always shine bright like a diamond #thankyou#mykohinoor#India#love#JaiHind 🇮🇳 pic.twitter.com/dP2dMrzCGd — Ravi Kumar Dahiya (@ravidahiya60) August 10, 2021

3- रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल

मिस्र के काहिरा में 2022 में आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतकर भारत के लिए 10 मीटर एयर राइफल ओलंपिक कोटा हासिल करने के बावजूद, रुद्राक्ष पाटिल को 15 सदस्यीय शूटिंग टीम में जगह नहीं मिल सकी जो पेरिस में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी।

वह नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चयन ट्रायल में संदीप सिंह और अर्जुन बाबूता के बाद तीसरे स्थान पर रहे। एनआरएआई द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, चयन ट्रायल के शीर्ष दो फिनिशर ग्रीष्मकालीन खेलों के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे, भले ही एक या दोनों निशानेबाजों ने देश के लिए कोटा नहीं जीता हो।

4- किदांबी श्रीकांत

पूर्व विश्व नंबर एक खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर पर निराशाजनक प्रदर्शन के बाद लगातार दूसरी बार ओलंपिक से चूक गए हैं, जहां वे 11 में से 10 टूर्नामेंट के शुरुआती दौर में ही बाहर हो गए थे।

Thank you so much sir for the consistent support and warmth you shower on us . It’s very encouraging and motivating as always . 🙏🏽 https://t.co/eFyWzWLvU0 — Kidambi Srikanth (@srikidambi) October 4, 2023

5- भवानी देवी

टोक्यो ओलंपियन भवानी देवी और छह सदस्यीय भारतीय तलवारबाजी टीम यूएई के फुजैरा में एशिया ओशिनिया जोनल क्वालीफायर में पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए कोई कोटा हासिल करने में विफल रही। देवी, जिन्होंने टोक्यो 2020 में ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज के रूप में इतिहास रचा था, सेमीफाइनल में बाहर हो गईं, जो टीम के लिए निराशाजनक परिणाम था।

Big Day 🤺

It was Excitement & Emotional.

I won the First Match 15/3 against Nadia Azizi and become the First INDIAN Fencing Player to win a Match at Olympic but 2nd Match I lost 7/15 against world top 3 player Manon Brunet. I did my level best but couldn't win.

I am sorry 🙏 🇮🇳 pic.twitter.com/TNTtw7oLgO — C A Bhavani Devi (@IamBhavaniDevi) July 26, 2021

6- भारतीय महिला हॉकी टीम

भारत की महिला हॉकी टीम रांची में एफआईएच हॉकी ओलंपिक क्वालीफायर कांस्य पदक मैच में जापान से 0-1 से हारने के बाद पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए जगह बनाने से चूक गई।

7- तेजस्विन शंकर

तेजस्विन शंकर, जो पुरुषों की ऊंची कूद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक हैं, पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाए क्योंकि वह आवश्यक छलांग ऊंचाई को पूरा करने में विफल रहे, साथ ही आवश्यक रैंकिंग में भी नहीं आ सके।

हांग्जो में एशियाई खेलों के दौरान डिकैथलॉन में रजत पदक जीतने वाले तेजस्विन ने इस साल पांच प्रतियोगिताओं में ऊंची कूद में भाग लिया, लेकिन केवल 2.23 मीटर तक ही पहुंच पाए, जो उनके व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ 2.29 मीटर और ओलंपिक क्वालीफिकेशन मार्क 2.33 मीटर से काफी कम है। वह वर्तमान में ऊंची कूद में दुनिया में 46वें स्थान पर हैं, जो पेरिस में भाग लेने वाले 32 जंपर्स के बीच अपना स्थान बुक करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

8- मुरली श्रीशंकर

लंबी कूद खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर चोट के कारण बाहर होने के बाद पेरिस 2024 ओलंपिक में भाग नहीं लेंगे। राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों के रजत पदक विजेता, जिन्होंने पिछले साल बैंकॉक में 8.37 मीटर के साथ एशियाई चैम्पियनशिप में रजत पदक जीतकर, 8.27 मीटर के ओलंपिक प्रवेश मानक को पार करने के बाद पेरिस खेलों के लिए क्वालीफाई किया था।

Web Title: These top athletes of India will not be a part of Paris Olympics 2024 know who are included in the list