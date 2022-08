'कोर्ट को AIFF को अपने संविधान पर फैसला करने की अनुमति देनी चाहिए', FIFA द्वारा निलंबन पर भारतीय फुटबॉल महासंघ के सचिव बोले

Highlights फीफा ने भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण विश्व फुटबॉल संचालन संस्था ने लिया है निर्णय फीफा के एक्शन को AIFF के सचिव ने बताया भारतीय फुटबॉल बिरादरी के लिए अपमानजनक

कोलकाता: विश्व फुटबॉल संचालन संस्था फीफा (FIFA) द्वारा भारतीय फुटबॉल महासंघ के निलंबन पर AIFF सचिव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को एआईएफएफ को अपने संविधान पर फैसला करने की अनुमति देनी चाहिए। सोमवार को फीफा के एक्शन के बाद दत्ता ने कहा, यह भारत की पूरी फुटबॉल बिरादरी के लिए बहुत अपमानजनक है।

उन्होंने कहा, हमें यह समझना चाहिए कि फीफा किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता है। कोर्ट को आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए और किसी भी हस्तक्षेप को तुरंत दूर करना चाहिए। भारतीय फुटबॉल महासंघ के सचिव ने कहा, अदालत को एआईएफएफ को अपने संविधान पर फैसला करने की अनुमति देनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर फीफा द्वारा हमें प्रतिबंधित किया जाता है तो यह भारतीय फुटबॉल के लिए एक बड़ा नुकसान होने जा रहा है।

Kolkata | It's very humiliating for the entire football fraternity of India. We must understand that FIFA doesn't accept any third-party intervention. Court has to take necessary actions & immediately remove any interference: Anirban Dutta, Secretary, Indian Football Association https://t.co/cn3BRg52ADpic.twitter.com/tnjEHp8mGl