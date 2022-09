Roger Federer retirement: 20 ग्रैंडस्लैम खिताब, 24 साल और 1500 मैच, लेवर कप में अंतिम बार दिखेंगे रोजर फेडरर

Highlights पिछले साल जुलाई में विंबलडन में खेलने के बाद किसी टूर्नामेंट में नहीं खेल पाए थे। रोजर फेडरर ने लेवर कप 2022 के बाद पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा है। लंदन में 23 से 25 सितंबर तक टीम यूरोप का प्रतिनिधित्व करेंगे।

Roger Federer retirement: एक और युग का अंत हो गया। कुल मिलाकर 20 ग्रैंडस्लैम एकल खिताब पर कब्जा। अब तक के सबसे महान पुरुष टेनिस खिलाड़ियों में से एक रोजर फेडरर ने संन्यास लेने का फैसला किया है। फेडरर ने गुरुवार (15 सितंबर) को प्रतिस्पर्धी टेनिस से संन्यास की घोषणा की।

लंदन में अगले हफ्ते लेवर कप आखिरी एटीपी इवेंट होगा, जिसमें फेडरर हिस्सा लेंगे। फेडरर ने प्रशंसकों और प्रतियोगी को धन्यवाद दिया। कहा कि 41 साल की उम्र है और उन्हें लगता है कि इसे छोड़ने का समय आ गया है। मैंने 24 वर्षों में 1500 से अधिक मैच खेले हैं। फेडरर ने पत्नी मिर्का को धन्यवाद दिया, जो हर मिनट उनके साथ खड़ी रहीं।

To my tennis family and beyond,



With Love,

Roger pic.twitter.com/1UISwK1NIN