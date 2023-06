Sunil Chhetri: रोनाल्डो, अली देइ और मेस्सी क्लब में जर्सी नंबर 11, पुरुष अंतरराष्ट्रीय मैच में चौथा सर्वाधिक गोल करने वाला खिलाड़ी, जानें

Highlights पुरुषों के अंतरराष्ट्रीय मैच में तीसरा सबसे बड़ा सक्रिय गोल करने वाला खिलाड़ी हैं। भारतीय कप्तान के हर मूव की हौसलाअफजाई की। भारत ने 4-0 से जीत दर्ज की जिसमें 11 नंबर की जर्सी वाले छेत्री की हैट्रिक शामिल थी।

Sunil Chhetri Team India: भारतीय फुटबॉल टीम के हीरो सुनील छेत्री की कहानी कुछ और है। जर्सी नंबर 11 ने कमाल कर दिया। पुरुष अंतरराष्ट्रीय मैच में दूसरा सबसे अधिक गोल करने वाला एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं। पुरुषों के अंतरराष्ट्रीय मैच में तीसरा सबसे बड़ा सक्रिय गोल करने वाला खिलाड़ी हैं।

Minister for YS, Sports & ST Welfare, Karnataka Shri B Nagendra, AIFF President Mr Kalyan Chaubey, and VP Mr NA Haris were present to greet the players of India and Pakistan at SAFF Championship 2023.