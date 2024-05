Highlights सात्विक और चिराग ने थाईलैंड ओपन खिताब जीता कैरियर का नौवां बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर खिताब जोड़ी ने 29वीं रैंकिंग वाली विरोधी टीम पर 21 . 15, 21 . 15 से जीत दर्ज की

Thailand Open: भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साइराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने पेरिस ओलंपिक की तैयारियां पुख्ता करते हुए चीन के लियू यि और चेन बो यांग को हराकर थाईलैंड ओपन सुपर 500 बैडमिंटन पुरूष युगल खिताब जीत लिया। पेरिस ओलंपिक की तैयारियां पुख्ता करते हुए दुनिया की तीसरे नंबर की जोड़ी ने 29वीं रैंकिंग वाली विरोधी टीम पर 21 . 15, 21 . 15 से जीत दर्ज की।

एशियाई खेलों की चैम्पियन जोड़ी का यह सत्र का दूसरा और कैरियर का नौवां बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर खिताब है। उन्होंने मार्च में फ्रेंच ओपन सुपर 750 खिताब जीता था । दोनों मलेशिया सुपर 1000 और इंडिया सुपर 750 में उपविजेता रहे थे । चिराग ने जीत के बाद कहा, "बैंकॉक हमारे लिये खास है । हमने 2019 में यहां पहली बार सुपर सीरिज और फिर थॉमस कप जीता था।"

SatChi won the Thailand Open and Reclaims their World No 1 Ranking in Men's Doubles 🤩🇮🇳



The defeated 🇨🇳 Chen/Liu 21-15,21-15 in Thailand Open FINAL in straight games 💥🔥



Second Thailand Open title for Satwik & Chirag 🏆#BadmintonIndia#BWF#ThailandOpenpic.twitter.com/HwDnHFHtaD