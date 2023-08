R Praggnanandhaa FIDE World Cup Chess Tournament: 18 साल में कारनामे, फिडे विश्व कप शतरंज के फाइनल में हारे, कैंडिडेट्स 2024 टूर्नामेंट खेलने वाले तीसरे युवा खिलाड़ी, जानें कौन हैं

Highlights टूर्नामेंट के बाद प्रज्ञानंद ने कैंडिडेट्स 2024 टूर्नामेंट में जगह बना ली जो कनाडा में होगा। बॉबी फिशर और कार्लसन के बाद टूर्नामेंट में जगह बनाने वाले तीसरे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। किशोर खिलाड़ी अब 64 खानों के इस खेल का नया बादशाह बनने की राह पर है।

R Praggnanandhaa FIDE World Cup Chess Tournament: भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंद फाइनल में मात खा गए। दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने टाइब्रेक में 1.5 - 0.5 से हराया। कार्लसन की विश्व कप में यह पहली जीत है, लेकिन वह विश्व चैम्पियनशिप पांच बार जीत चुके हैं।

भारत के 18 वर्ष के प्रज्ञानंद ने कमाल की चुनौती दी। प्रज्ञानंद ने टूर्नामेंट में दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी हिकारू नकामूरा और तीसरे नंबर के खिलाड़ी फेबियानो कारुआना को हराकर कार्लसन के खिलाफ फाइनल में जगह बनाई। इस टूर्नामेंट के बाद प्रज्ञानंद ने कैंडिडेट्स 2024 टूर्नामेंट में जगह बना ली जो कनाडा में होगा।

International Chess Federation (FIDE) tweets, "Praggnanandhaa is the runner-up of the 2023 FIDE World Cup! Congratulations to the 18-year-old Indian prodigy on an impressive tournament! On his way to the final, Praggnanandhaa beat, among others, world #2 Hikaru Nakamura and #3… pic.twitter.com/g9Ky5VUdA4