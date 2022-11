Pro Kabaddi League 2022: जयपुर पिंक पैंथर्स ने बेंगलुरु बुल्स को 45-25 के बड़े अंतर से हराया, अर्जुन देशवाल ने 13 अंक बनाए

Highlights बेंगलुरु बुल्स को 45-25 के बड़े अंतर से हराया। बेंगलुरु के लिए रेडर भरत (10 अंक) ने ‘सुपर टेन’ बनाया। जयपुर पिंक पैंथर्स ने शुरुआती हाफ में ही 25-10 की बड़ी बढ़त हासिल कर ली।

Pro Kabaddi League 2022: रेडर अर्जुन देशवाल (13 अंक) के दमदार खेल से जयपुर पिंक पैंथर्स ने प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के मुकाबले में बुधवार को यहां बेंगलुरु बुल्स को 45-25 के बड़े अंतर से हराया। अर्जुन के अलावा रेडर वी अजीत (छह अंक) और डिफेंडर लकी शर्मा (छह अंक) ने भी जयपुर की टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किये।

