Pro Kabaddi 2022: जयपुर पिंक पैंथर्स और पुनेरी पलटन में फाइनल टक्कर, कौन मारेगा बाजी, जानें दोनों टीम के बारे में, कहां देख सकते हैं मुकाबला

Highlights एनएससीआई एसवीपी स्टेडियम मुंबई में वीवो प्रो कबड्डी सीजन 9 के फाइनल में मुकाबला होगा। उद्घाटन संस्करण जीतने के बाद अपने दूसरे खिताब पर नजरें गड़ाए हुए है। एक बार जीता और दूसरे अवसर पर हार गया था।

Pro Kabaddi 2022: वीवो पीकेएल फाइनल आज खेला जाएगा। 132 लीग चरण के बाद, दो रोमांचक एलिमिनेटर और दो ब्लॉकबस्टर सेमीफाइनल के बाद शनिवार को जयपुर पिंक पैंथर्स और पुनेरी पलटन के बीच एनएससीआई एसवीपी स्टेडियम मुंबई में वीवो प्रो कबड्डी सीजन 9 के फाइनल में मुकाबला होगा।

जयपुर पिंक पैंथर्स ने शानदार प्रदर्शन की बदौलत बेंगलुरू बुल्स को 49-29 से हराकर प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के नौंवे सत्र के फाइनल में प्रवेश किया। सहुल कुमार पैंथर्स के लिये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे जिन्होंने सेमीफाइनल मैच में 10 टैकल अंक जुटाये। जयपुर की टीम ने पहले हाफ में 24-15 की बढ़त बनायी हुई थी।

वीवो पीकेएल शेड्यूल 17 दिसंबर शनिवार शाम 7:30 बजे से फाइनल मुकाबला शुरू हो जाएगा। जयपुर पिंक पैंथर्स के सामने पुनेरी पलटन है। स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर वीवो प्रो कबड्डी सीजन 9 के सभी लाइव एक्शन और डिज्नी+हॉटस्टार पर लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं।

जयपुर पिंक पैंथर्स बनाम पुनेरी पल्टन जयपुर पिंक पैंथर्स वीवो पीकेएल फाइनल में अपनी तीसरी उपस्थिति दर्ज कर रहा है और उद्घाटन संस्करण जीतने के बाद अपने दूसरे खिताब पर नजरें गड़ाए हुए है। पैंथर्स लीग चरण के स्टैंडिंग में शीर्ष पर है और इस सीज़न में दो बार पुनेरी पल्टन से भिड़ चुका है, एक बार जीता और दूसरे अवसर पर हार गया था।

स्टार मैन अर्जुन देशवाल (290 रेड अंक) के साथ फाइनल में पुनेरी पल्टन को हराने के लिए खुद को वापस करेंगे। वी अजित कुमार (94 रेड अंक) जिन्होंने बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ सेमीफाइनल में पैंथर्स की जीत में बड़ा प्रभाव डाला था, राहुल चौधरी (71 रेड अंक) के साथ उनकी भी भूमिका होगी।

